Sobe para 21 número de países que suspenderam compra de frango do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou, nesta quarta-feira (21/5), as informações sobre as restrições impostas por países importadores à carne de aves brasileira, após a confirmação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Segundo comunicado oficial, 21 países implementaram a suspensão total das importações de carne de frango proveniente do Brasil, enquanto outros optaram por restrições regionais, limitadas ao estado ou ao município afetado. A medida segue protocolos internacionais de precaução sanitária.

Suspensões totais e regionais

Entre os países que suspenderam totalmente as compras estão grandes parceiros comerciais como China, União Europeia, Coreia do Sul e México. Também adotaram a medida o Canadá, Chile, África do Sul, Peru e países da União Euroasiática, além de nações como Argentina, Uruguai, Malásia e Paquistão.

Já o Rio Grande do Sul enfrenta restrições específicas impostas por nove países, entre eles Reino Unido, Bahrein, Cazaquistão e Cuba. Por fim, Japão e Arábia Saudita limitaram a suspensão apenas ao município de Montenegro, onde foi detectado o foco da doença.

Em nota, o Mapa reiterou o compromisso com a transparência e informou que está em contato constante com as autoridades sanitárias dos países importadores. O ministério assegura que todas as informações técnicas estão sendo repassadas de forma ágil, com o objetivo de restabelecer a confiança nos controles sanitários brasileiros.

“As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível”, afirmou o órgão.