Ministro anuncia convocação de 200 fiscais agropecuários

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou nesta terça-feira (20/5) a convocação imediata de 200 auditores fiscais federais agropecuários aprovados no concurso público realizado em 2024. A medida pretende fortalecer as equipes técnicas da pasta diante das atuais emergências sanitárias que afetam o país.

Além dos aprovados dentro do número de vagas, o governo pretende utilizar a autorização legal vigente para chamar também 25% dos candidatos excedentes. Durante reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Fávaro indicou que, se necessário, solicitará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um decreto para ampliar esse percentual em até 50%.

"Estamos autorizando hoje a convocação dos novos auditores fiscais federais agropecuários. Queremos aproveitar esse momento e ampliar o reforço. Vamos adicionar 25% além do previsto no edital. Se for preciso, vou pedir um decreto para aumentar ainda mais esse número", declarou o ministro.

Segundo Fávaro, o reforço no quadro técnico é essencial para ampliar a capacidade de resposta do Ministério da Agricultura diante de surtos sanitários. O Brasil enfrenta atualmente casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul, além de ameaças fitossanitárias na região Norte, como a monilíase do cacaueiro, a vassoura-de-bruxa da mandioca e a infestação da mosca-da-carambola.

MAPA define critérios para distribuição de aprovados do CPNU

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta quarta-feira (21/5), no Diário Oficial da União (DOU), o Edital nº 2/2025, que estabelece os critérios para alocação das 440 vagas oferecidas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As oportunidades são destinadas aos cargos de auditor fiscal agropecuário, agente de atividades agropecuárias, agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, além de técnico de laboratório.

Segundo o edital, os candidatos aprovados poderão escolher a localidade de lotação conforme a ordem de classificação na ampla concorrência, respeitando a alternância proporcional com as listas de aprovados entre pessoas com deficiência e candidatos negros.

A manifestação de preferência pelas vagas deverá ser feita por meio de formulário eletrônico. O prazo para o envio das informações será de cinco dias corridos a partir da data de publicação do edital. Para registrar as opções, o candidato deverá informar CPF e e-mail válidos.

Ainda segundo o edital, se o aprovado residir em uma das cidades ofertadas, poderá indicar o município como primeira opção, mas a ordem de classificação continuará sendo o critério prioritário para a distribuição das vagas.

O resultado preliminar da alocação será divulgado no DOU até três dias corridos após o fim do prazo para manifestação das preferências. A lista trará os candidatos classificados e as respectivas localidades de lotação, com base na ordem de classificação geral e nas escolhas registradas no formulário.

O Ministério destaca que esta etapa do processo não se refere à nomeação dos aprovados, mas apenas à definição da distribuição das vagas, etapa necessária para as futuras nomeações.

Para o cargo de auditor fiscal agropecuário, vinculado ao Edital nº 03/2024 do bloco 3 do CPNU, as vagas estão distribuídas entre os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

Já para os cargos de nível técnico, contemplados no Edital nº 08/2024 do bloco 8 do CPNU, há oportunidades em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.