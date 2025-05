INSS amplia atendimento a vítimas de fraudes com apoio dos Correios

Wolney Queiroz anunciou, em coletiva nesta quinta-feira (22/5), que a nova fase do plano de ação do governo começa oficialmente no dia 30 de maio, com atendimento em 4.730 agências dos Correios - (crédito: Fernanda Strickland /CB/DA.Press)

Diante do aumento expressivo de queixas envolvendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu expandir sua rede de atendimento e contará com o apoio dos Correios. A partir do dia 30 de maio, segurados que se considerem vítimas de fraudes praticadas por entidades associativas poderão buscar orientação e dar entrada em pedidos de reembolso diretamente em 4.730 agências distribuídas por 76% dos municípios brasileiros.

Leia também: TCU irá apurar envolvimento de servidores do INSS em fraude



Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em coletiva nesta quinta-feira (22/5), a escolha dos Correios como parceiros estratégicos leva em conta a capilaridade nacional da estatal e a disponibilidade de estrutura física ociosa em muitas regiões.

“O atendimento presencial é para aqueles que preferem o olho no olho, que querem um acolhimento, uma explicação passo a passo. É para essas pessoas que estamos abrindo mais um canal”, afirmou o ministro. Segundo ele, os servidores dos Correios serão treinados para orientar os beneficiários sobre como verificar, contestar ou buscar ressarcimento por descontos indevidos relacionados a associações ou serviços não autorizados.

Resposta emergencial



A ação integra a resposta do governo ao escândalo de descontos não autorizados identificados nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. De acordo com dados apresentados por Queiroz, até as 9h da manhã de hoje, cerca de 1,9 milhão de acessos já haviam sido registrados nas plataformas do INSS para verificar a situação dos descontos. Desses, 97,9% reconheceram os descontos, enquanto apenas 2,1% os autorizaram formalmente.

“Essa parceria com os Correios é estratégica. É uma instituição pública com capilaridade nacional, presente em todos os municípios, e com histórico de serviço à população. Ela representa um reforço essencial ao Meu INSS, ao 135 e às agências do INSS já existentes”, destacou o chefe da pasta.

Nos últimos meses, o INSS vem lidando com um número crescente de reclamações relacionadas a descontos não autorizados em contracheques, frequentemente vinculados a associações ou entidades de classe. Em muitos casos, os segurados alegam jamais terem autorizado filiações ou contribuições, o que caracteriza possível prática fraudulenta.

Fontes internas do INSS apontam que a mobilização dos Correios para atender esse novo público tem caráter emergencial. A meta é evitar que a sobrecarga causada pelos pedidos de ressarcimento agrave ainda mais o já existente gargalo no sistema previdenciário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A medida também pretende dar maior agilidade à resolução dessas situações, que, além de causarem prejuízo financeiro, geram insegurança entre os beneficiários da Previdência Social.