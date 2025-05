PIB avança 1,4% no primeiro trimestre puxado pelo agro

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia brasileira cresceu 2,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil foi de R$ 3,0 trilhões.

O principal setor que contribuiu para a alta foi a agropecuária, que apresentou um avanço de 12,2%. O segmento teve um peso de aproximadamente 6,5% na economia e tem sido favorecido pelas questões climáticas, de acordo com os dados. O setor de serviços também registrou variação positiva de 0,3%. A indústria, por sua vez, teve leve retração de 0,1%, considerada estabilidade.



Pela ótica da demanda, houve uma expansão da despesa no consumo das famílias de 1,0%. A taxa de investimentos da economia, nomeada de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), também apresentou avanço de 3,1%, enquanto a despesa de consumo do governo registrou estabilidade.

Já em relação ao setor externo, as exportações de bens e serviços tiveram variação positiva de 2,9% ao passo que as importações cresceram 5,9% em relação ao quarto trimestre de 2024.

