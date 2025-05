Mais de 60 mil segurados vão aos Correios no primeiro dia de atendimento

No primeiro dia da parceria entre Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Correios, 60.167 pessoas foram atendidas presencialmente, nesta sexta-feira (30), em todo o Brasil, em busca de esclarecimentos e resolução de problemas relacionados a descontos indevidos em seus benefícios. A mobilização ocorre após o governo federal anunciar a ampliação do atendimento voltado, especialmente, a aposentados e pensionistas.

O atendimento nas agências dos Correios é gratuito e realizado com prioridade e segurança por equipes treinadas. Beneficiários têm preferência garantida, principalmente nas unidades com sistema de gestão de filas ou guichês exclusivos. A iniciativa tem como foco alcançar cidadãos em regiões com acesso digital limitado ou que enfrentam dificuldades com os meios eletrônicos. Para localizar a agência mais próxima, os beneficiários podem utilizar os sites do INSS, dos Correios ou ligar para a Central 135.

Apesar do volume expressivo de atendimentos, a instabilidade temporária no sistema dos Correios foi registrada, pela manhã. A falha, causada por ajustes nas regras de operação entre as redes da Dataprev e dos Correios, afetou momentaneamente os serviços relacionados ao INSS. Segundo nota oficial da Dataprev e do INSS, a situação foi rapidamente controlada e não houve prejuízos à segurança dos dados ou aos atendimentos já realizados.

Em entrevista coletiva, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, chegou a sugerir a possibilidade de tentativa de ataque cibernético. A Dataprev não confirmou essa versão oficialmente, mas garantiu que a falha foi pontual e está sob controle.

Atualmente, a parceria entre INSS e Correios já está em operação em 4.730 agências, distribuídas por 76% dos municípios brasileiros. "Temos que oferecer a modalidade presencial. Essa é a determinação do governo federal", afirmou o ministro Jorge Messias, destacando que muitos aposentados não têm familiaridade com tecnologias digitais. Ontem, ele foi pessoalmente a uma agência dos Correios para acompanhar o atendimento. A medida foi bem recebida por parte da população idosa, que agora conta com um canal acessível e confiável para contestar cobranças suspeitas.

Ressarcimento

O governo federal se comprometeu a ressarcir os aposentados e pensionistas prejudicados ainda este ano. Segundo Messias, os valores serão pagos com recursos da União e, posteriormente, o governo buscará reaver os montantes por meio da venda de bens das entidades envolvidas nas fraudes.

Um acordo com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal está em fase final e deve viabilizar um calendário oficial de pagamentos. A expectativa é que, a partir do dia 4 de junho, o governo tenha um panorama mais claro sobre o número de vítimas e o valor total a ser devolvido. A previsão é de que até 31 de dezembro, todas as devoluções sejam feitas.

Alívio

Na fila de uma agência dos Correios no Distrito Federal, o aposentado Dilson Pereira Passos, de 71 anos, relatou alívio ao perceber que o desconto de R$ 67 não se repetiu no mês seguinte após buscar atendimento presencial. "Só nessa coisa que eu tive lá nos Correios já não veio. Eu falei, 'será que eles se confiaram em alguma coisa?'", contou, destacando a importância de cada centavo. "Para a gente que ganha um salário mínimo, o pouco que tiver é muito."

A aposentada Irene Barbosa de Sousa, de 79 anos, também procurou ajuda. "Eu sou analfabeta, não entendo dessas coisas. Estou aqui para ouvir de vocês como é esse processo, porque eu não estou recebendo o salário mínimo completo", explicou. Apesar de não ter conseguido resolver a situação nesta sexta, devido a instabilidade no sistema, ela foi orientada a retornar na próxima semana. "Espero que esse dinheiro volte. Eu estou precisando e não é pouco não."

O INSS e a Dataprev reforçaram seu compromisso com a melhoria contínua dos sistemas e com a prestação de um serviço eficiente, seguro e humanizado. A ampliação do atendimento presencial pelos Correios é vista como um avanço na garantia dos direitos dos beneficiários da Previdência Social, sobretudo os mais vulneráveis. O governo destaca que os canais digitais continuam funcionando — como o aplicativo e o site "Meu INSS" e o telefone 135 —, mas que o atendimento físico continuará sendo uma opção essencial para garantir o acesso pleno aos direitos dos aposentados e pensionistas brasileiros.