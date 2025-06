Lula diz que BC vai abaixar os juros em breve: "Já estava precificado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (3/6) que acredita que o Banco Central (BC) vai “tomar a atitude certa” e a taxa básica de juros (Selic) deve começar a cair em breve.

“Estamos conscientes de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos e logo, logo o Banco Central vai tomar uma atitude correta de começar a baixar os juros. Estão muito altos”, comentou hoje a jornalistas.

Questionado sobre uma pausa nas críticas do Planalto sobre o patamar da Selic, o petista ironizou e afirmou que o cenário sobre os juros “já estava precificado”. “Acham que eu não critico os juros porque é o (Gabriel) Galípolo está lá? Não é por conta disso, é porque, quando a gente discute no governo o que está acontecendo, é porque já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer.”

“Eu tenho 100% de confiança na idoneidade do companheiro Galípolo. Ele é uma figura muito especial e eu acho que ele vai dar conta do recado, fazendo aquilo que é necessário fazer”, emendou em referência ao seu indicado para a presidência do Banco Central.

Na ocasião, o petista também comentou sobre os recentes dados da economia, como o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre. Lula ponderou que, mesmo com os juros altos, a economia está crescendo. "Os juros estão muito altos. Agora, é engraçado porque, mesmo com juros tão altos, a economia continua a crescer”, apontou.

Ele criticou, ainda, a avaliação de que o crescimento da economia pode levar a um aumento da inflação. "Se para controlar a inflação for preciso ter fome, não é possível a gente aceitar, é preciso encontrar outro jeito para controlar a inflação.”

