Lula diz que vai analisar PL do licenciamento ambiental: "Tudo que é aprovado passa na minha mesa"

"Tudo que é aprovado passa na minha mesa e tudo vai continuar sendo motivo de atrito sempre. Sempre haverá atrito, divergência entre as pessoas que concedem e as pessoas que querem receber", disse a jornalistas em coletiva de imprensa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adimitiu, nesta terça-feira (3/6), que ainda não leu sobre os detalhes do projeto que muda as regras do licenciamento ambiental e que vai analisar antes de emitir uma opinião. Ele defendeu, porém, as ponderações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, contrária ao chamado "PL da Devastação".

"Tudo que é aprovado passa na minha mesa e tudo vai continuar sendo motivo de atrito sempre. Sempre haverá atrito, divergência entre as pessoas que concedem e as pessoas que querem receber", disse a jornalistas em coletiva de imprensa.

Acompanhe:

A coletiva foi convocada às pressas nesta manhã, sem aviso prévio sobre o tema, e teve início com quase uma hora de atraso. As declarações se dão em meio a um entendimento de que o presidente precisa “voltar a falar mais”, como porta-voz principal dos feitos do governo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular