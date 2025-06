Lula critica manifestações do governo Trump contra Moraes: "Inadmissível"

"É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país", disse o petista a jornalistas nesta terça-feira (3/6) em coletiva de imprensa - (crédito: EVARISTO SA / AFP e ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as manifestações do governo dos Estados Unidos contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país”, disse a jornalistas nesta terça-feira (3/6) em coletiva de imprensa.

“Se você concorda ou não concorda, silencie. Porque não é correto dar palpite", emendou.

O governo norte-americano manifestou que avalia sanções ao ministro do STF por censura e perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o petista, “um país não pode ficar se intrometendo na vida do outro”. “Isso não tem cabimento", enfatizou. “Os Estados Unidos precisam compreender que o respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante.”

Lula criticou, ainda, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e afirmou que o filho do ex-presidente está fazendo “terrorismo” no exterior. “É lamentável que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, esteja lá para convocar os Estados Unidos a se meter na política externa do Brasil."

"É isso que é grave, é isso que é uma prática terrorista. Uma prática antipatriótica”, ressaltou.

