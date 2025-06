Galípolo: "O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo"

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, lançou nesta quarta-feira (4/6) o Pix Automático, nova funcionalidade que promete transformar o mercado de pagamentos recorrentes no Brasil. A ferramenta entrará em operação no próximo dia 16 de junho.

“O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo”, disse Galípolo durante a abertura do evento “Conexão Pix”, realizado em São Paulo. “O Pix é o dinheiro que tem a velocidade das pessoas hoje em dia, dos negócios hoje em dia, da informação hoje em dia”, emendou.

Segundo o banqueiro, a nova modalidade de pagamentos instantâneos permitirá a abertura de um novo canal entre empresas e consumidores. “Mais de 60 milhões de pessoas que hoje não têm um cartão de crédito vão poder ter acesso a uma série de serviços ou a uma série de facilidades.”

Por meio do Pix Automático, as pessoas poderão pagar as contas recorrentes, como de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, assinaturas, seguros, automaticamente. O pagador precisa autorizar uma única vez a operação, sem precisar fazer um novo pagamento a cada nova cobrança.

“Todos nós aqui já sofremos algum tipo de clonagem ou de fraude, em que é preciso trocar todas as suas assinaturas. Ou quando o cartão está vencendo, você tem que trocar todas as suas assinaturas”, comentou Galípolo. “O Pix também vai conceder essa facilidade adicional e acho que vai ampliar o bem-estar e a possibilidade de fazer negócios”, completou.

Comodidade

Para o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Renato Gomes, o Pix automático vai sintetizar uma tríade de comodidade, facilidade e controle. “Comodidade porque o consumidor, essencialmente, vai realizar todos os seus pagamentos de forma recorrente, de forma automática, sem preocupação”, disse.

“Facilidade porque o consentimento é dado uma vez e aquele serviço vai ficar disponível por um tempo indeterminado. E controle porque o consumidor não só vai ter que consentir para participar daquele serviço, como pode estabelecer um limite máximo para cada pagamento recorrente que vai se realizar e pode cancelar aquilo a qualquer momento no app”, completou.

