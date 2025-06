Governo quer processo de empreender "menos burocrático e mais ágil", diz secretário

Brasília sedia de hoje (3/6) a quinta-feira (5) o Summit Aliança Empreendedora, evento que promove o Encontro Nacional de Microempreendedores com o Fórum Brasileiro de Microempreendedores. Na abertura do primeiro dia, o secretário nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Maurício Juvenal, e a presidente da Aliança Empreendedora e líder do Programa Moda Justa Sustentável, Cristina Filizzola, apresentaram visões e compromissos para o setor de Microempreendedores Individuais (MEIs).



Maurício Juvenal, representando o ministro Márcio França, ressaltou, dirigindo-se aos presentes, que a presença do governo no evento é “por vocês, por cada um de vocês”. Ele enfatizou a necessidade de “políticas de Estado permanentes” que considerem a extensão continental e a diversidade regional do Brasil.

“A gente está aqui por vocês, por cada um de vocês. Por cada um que a gente pode olhar no olho. (É preciso) Entender que o Brasil precisa de políticas de Estado que, óbvio, reconheçam essa questão de a gente morar num país com extensão continental, mas que tem sua diversidade, suas particularidades, sua forma de ser”, destacou o secretário.

Para Juvenal, o foco deve ser em políticas efetivas “hoje”. O governo, continuou ele, busca atuar como facilitador, com destaque para a “simplificação burocrática”, para que o processo de empreender seja “mais simplificado, mais direto, mais objetivo, menos burocrático e mais ágil”.

Cristina Filizzola, por sua vez, destacou o propósito claro da organização: ver “pequenos negócios, de fato, prosperando de forma digna”. Esse objetivo, segundo a empreendedora, é construído de forma “colaborativa” com parceiros e empreendedores.

“Eu acho que esse é um dos pontos: um propósito bem definido do que a gente quer, que é ver os pequenos negócios, de fato, prosperando de forma digna, está muito enraizado na gente. E fazer isso de forma colaborativa, seja internamente, entre os integrantes da equipe, com as outras organizações sociais, com os empreendedores e empreendedoras, faz, e fez, toda a diferença”, exaltou a presidente da Aliança Empreendedora.

A relevância dos MEIs é crescente, segundo a entidade: em 2025, eles corresponderam a 78% dos novos CNPJs abertos, contribuindo com 27% a 30% do PIB nacional.

O evento, que acontece até quinta-feira (5), reuniu mais de 300 MEIs na abertura e contará ainda com a participação dos ministros Márcio França e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), além da ministra interina Eutália Barbosa (Mulheres).

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro