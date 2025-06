Governo estuda linha de crédito para entregadores de aplicativo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (3/6) que o governo estuda uma linha de crédito para que entregadores de aplicativos possam comprar motocicletas e a implementação de pontos de descanso para esses trabalhadores.

“Estamos trabalhando com muito afinco um programa de crédito para financiar motocicletas para os entregadores de comida deste país. Temos que cuidar não apenas da questão do crédito, para ele comprar uma moto, mas também de garantir que ele tenha um lugar para que possa fazer as necessidades básicas dele”, anunciou em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

Segundo o petista, outra proposta em análise é a inclusão de áreas de descanso para caminhoneiros em concessões de estradas por todo o país. “Uma novidade que já estamos fazendo e ninguém sabe, nem o Sidônio (Palmeira — ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social), é que em todas as concessões de estradas neste país haverá um lugar para os caminhoneiros descansarem, dormirem tranquilamente, com segurança.”

Na conversa com jornalistas, convocada às pressas nesta manhã pelo presidente, ele destacou as ações do governo, como o lançamento do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e a transposição do Rio São Francisco.

O chefe do Executivo também comentou sobre os recentes dados da economia, como o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre. “Eu estou em um momento exitoso com o resultado que estamos colhendo no país. Um país que sofreu um baque muito grande nos últimos sete anos.”

