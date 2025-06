Como vai funcionar o Pix automático lançado nesta quarta-feira

O Banco Central realiza, nesta quarta-feira (4/6), evento de lançamento do Pix automático , em São Paulo. A abertura será às 9h30, com a presença do presidente da instituição Gabriel Galípolo.

Com o Pix automático, as pessoas poderão pagar as contas recorrentes, como de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, assinaturas, seguros, automaticamente. O pagador precisa autorizar uma única vez a operação, sem precisar fazer um novo pagamento a cada nova cobrança. A nova modalidade entrará em vigor em 16 de junho.

Segundo o Banco Central , o Pix automático é pautado em três pilares: segurança; praticidade para usuários (pagadores e recebedores); e flexibilidade, de forma a permitir o uso em múltiplos modelos de negócios, sejam digitais ou por estabelecimentos físicos.

'Viabilizar pagamentos recorrentes no Pix é fundamental para democratizar o acesso a esse tipo de pagamento para empresas de todos os tipos e portes, como usuários recebedores, e para as pessoas em geral, como usuários pagadores, oferecendo comodidade para ambos os lados. Além disso, ampliar o uso do Pix para esse caso de uso também trará mais competitividade ao setor, uma vez que o modelo é aberto e poderá ser ofertado para as empresas por qualquer instituição participante do Pix, sejam grandes bancos, bancos digitais, cooperativas, fintechs, iniciadores, entre outros', disse Carlos Eduardo Brandt, coordenador do Fórum Pix.

Além da comodidade para os pagadores, o Banco Central destaca que a modalidade também tem vantagens para quem vai receber os pagamentos, pois pode aumentar a eficiência, diminuir os custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.