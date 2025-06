"As bets estão tirando comida da mesa da sua família e você nem percebeu", diz Abras

O vídeo também critica a baixa tributação sobre as plataformas de aposta — atualmente em apenas 12% - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Por meio da divulgação de um vídeo nas redes sociais, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) alertou para os graves impactos econômicos e sociais das plataformas de apostas on-line — conhecidas popularmente como “bets” — sobre o consumo das famílias brasileiras, a arrecadação pública e os preços dos alimentos.

Segundo a Abras, o avanço das apostas virtuais tem causado prejuízos bilionários ao varejo e contribuído diretamente para a alta de impostos, como o recente aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado pelo governo federal. A associação afirma que, somente em 2024, o varejo perdeu R$ 103 bilhões devido à fuga de recursos para as apostas, afetando diretamente o consumo de alimentos e itens essenciais.

“As apostas on-line estão tirando comida da mesa da sua família e você nem percebeu”, destacou a entidade em vídeo divulgado nas redes. A campanha da Abras argumenta que, ainda que muitas pessoas não participem das apostas, todos acabam sendo afetados pelos impactos econômicos do setor, que movimentou mais de R$ 240 bilhões no último ano.

O vídeo também critica a baixa tributação sobre as plataformas de aposta — atualmente em apenas 12% — em comparação com os impostos aplicados sobre alimentos básicos, como iogurte (33%), manteiga (36%) e biscoito (34%). “Não tem lógica um jogo de aposta pagar menos imposto do que você paga para comer”, afirma o material.

A associação cita ainda que, em 2024, beneficiários do Bolsa Família chegaram a gastar R$ 3 bilhões em apostas on-line. Cerca de 2 milhões de brasileiros teriam se endividado com jogos virtuais e 1 em cada 5 deixou de comprar comida ou roupas para apostar. A entidade aponta para o risco de uma epidemia de ludopatia — vício em jogos — caso o cenário não mude.

A Abras defende a antecipação da alíquota mais alta para as apostas já aprovada na reforma tributária, que pode chegar até 50% no Imposto Seletivo, mas que só entraria em vigor em 2033. “Não podemos esperar. Precisamos mudar agora”, diz o posicionamento.

A entidade também declara ser totalmente contra as apostas on-line e que, no entendimento da associação, elas deveriam ser proibidas. “O Brasil não pode ser palco de um jogo de azar que destrói o que temos de mais valioso: nossas famílias.” A publicação terminou conclamando a população a compartilhar a mensagem e apoiar medidas mais rígidas de controle e tributação do setor.

CPI das Bets

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets no Senado Federal, apresentou nesta terça-feira (10/6) o parecer que propõe o indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra. O relatório também inclui empresários e donos de sites de apostas investigados por atuação irregular no setor.

