Correios enviam respostas sobre descontos no INSS a partir desta segunda (16/6)

A partir desta segunda-feira (16/6), os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem consultar as respostas das entidades a respeito dos descontos realizados nos benefícios, em agências dos Correios. De acordo com o serviço postal, as justificativas estão sendo liberadas aos poucos. No caso do beneficiário que já contestou algum desconto, já será possível receber uma resposta nos próximos dias.

Até o momento, já foram realizadas mais de 900 mil respostas nas agências dos Correios. Segundo a empresa, quem recebe o benefício da pensão ou aposentadoria pode consultar na própria agência se houve algum desconto em seu nome, além de conferir se foi realizado algum desconto não autorizado, ou até mesmo confirmar se algum desconto foi autorizado.

Também é possível acompanhar o resultado da contestação após 15 dias úteis e analisar os documentos enviados por associações. O beneficiário ainda pode receber protocolo de atendimento com orientações para continuar acompanhando pelos canais de atendimento dos Correios (telefone 135 ou aplicativo Meu INSS).

A lista com todas as agências habilitadas está disponível no site dos Correios e no site do INSS. Se a entidade não respondeu ou não comprovou que o desconto foi devido, o INSS inicia um processo de cobrança para que a entidade devolva os valores descontados. Neste caso, o beneficiário deve aguardar novas informações e continuar acompanhando pelos canais de atendimento, de acordo com a empresa.

No caso de a entidade ter informado que tem documentos ou que há um processo na Justiça, o aposentado ou pensionista deve se manifestar se concorda, ou não, com a resposta da entidade. O prazo é de 30 dias corridos a partir do recebimento da resposta da entidade e pode ser feito de duas formas: pelo aplicativo Meu INSS, ou nas agências dos Correios, a partir desta segunda-feira.