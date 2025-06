4 em cada 10 brasileiros pretendem gastar mais de R$ 200 nas festas juninas

Por Caetano Yamamoto* — A temporada de festas juninas é um período de movimentação da economia, com a compra de comidas e bebidas, roupas, adereços e ingressos para festas. É o que mostra a pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro: 41% dos brasileiros que vão a festas de São João pretendem gastar mais de R$ 200. Outros 52% pretendem gastar até R$ 200 e 7% dizem que não devem gastar nada.

O São João aquece “o comércio local e a valorização da cultura regional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste”, explica Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Destaque da pesquisa fica com a região Nordeste, onde 46% pretendem gastar mais de R$ 200, liderando os gastos no país, seguido pela região Sudeste, com 41% de pretendentes, e pelo Centro-Oeste, com 37%. Empatadas em quarto lugar estão Sul e Norte, ambos com 36%.

O levantamento ainda mostra que 81% dos brasileiros pretendem participar de alguma atividade relacionada à festa de São João, destes, 51% vão a festas gratuitas de rua, 41% querem comemorar na casa de amigos ou familiares e 37% vão celebrar nas igrejas e quermesse. Aqueles que vão em festas juninas pagas também somam 37% — 21% em clubes e centros culturais e 16% em escolas.

Já nas festas gratuitas, quem lidera em participação é a região Norte, com 57% de pretensão de participar nas festas de rua. Nas casas de amigos quem lidera é o Sudeste, com 45% de intenção. Empatados, Centro-Oeste e Sudeste ficam em primeiro lugar no Brasil quando as festas são em igrejas e quermesses, com 46% cada.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

