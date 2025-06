Pix automático começa a valer com aprovação de consumidores

Com a promessa de ser uma opção mais prática, flexível e segura tanto para usuários quanto para as instituições financeiras, o pix automático começou a operar ontem nos aplicativos de bancos em todo o Brasil. A funcionalidade foi desenvolvida pelo Banco Central e está disponível nas principais instituições bancárias, por meio da opção "pix automático", e permite que o usuário tenha o controle das contas pagas todo o mês nesta modalidade.

A ideia é parecida com o tradicional débito automático. Entre as principais novidades, está a possibilidade de fazer transações por diferentes bancos e poder cancelar instantaneamente, por meio do aplicativo do banco, as próximas cobranças automáticas. Além disso, ao contrário do método tradicional, o pix automático exige consentimento expresso do usuário e permite configurar regras claras de valor, frequência e recebedor.

A opção de debitar automaticamente valores referentes à conta de luz, de água e mensalidade escolar, por exemplo, pode facilitar a vida de quem frequentemente se esquece de honrar com os compromissos financeiros, como destaca Bruna, de 26 anos, que atua como assistente de projetos e já usa o débito automático convencional. "Para contas maiores, eu acho que o cartão de crédito vale a pena, mas contas menores, eu acho o débito automático bom, porque eu deixo automático e eu não esqueço", conta.

A manicure Ana Caroline Alves, de 30 anos, diz que já usa o débito automático ao cartão de crédito, mas que a novidade pode facilitar ainda mais o processo de pagar as contas. "Porque já desconta direto da minha conta, assim não fico presa por ter que pagar um boleto de cartão de crédito", afirma.

Para Raul, de 35 anos, funcionário público, a opção do débito em conta nunca foi a mais interessante. No entanto, com a opção de interromper mais facilmente os débitos na conta bancária, o servidor já pensa em migrar para a nova modalidade do pix. "Vai ser mais uma facilidade digital", avalia.

Cancelar uma compra debitada todo o mês na conta pode não ser mais uma dor de cabeça com o Pix automático, como explica o CEO e cofundador da PagBrasil, Alex Hoffmann, que dá o exemplo prático da conta de energia elétrica. "Se você vê nos lançamentos futuros que a empresa vai debitar amanhã da tua conta R$ 250 e você tem dúvida se o valor está certo e não quer cobrar por pix automático, você tem até a meia-noite do dia anterior para entrar no app do teu banco e cancelar esse pix individual", esclarece.

Além dessa facilidade, o Pix automático também garante a possibilidade de definir 'parâmetros de valor' ao que será debitado. Em uma determinada conta, o usuário pode definir um valor máximo, como R$ 200 por exemplo, para ser automáticamente debitado. Se no mês, a conta vier acima disso, o banco informa ao cliente o valor que será debitado no dia seguinte e ele pode autorizar, ou não, o débito em questão.

Para o especialista Eduardo Sgobbi, CEO do Edan Finance Group, a opção traz mais segurança ao pagador, que pode mudar sem muita burocracia para outro método de pagamento. "Digamos que você passou um acordo com alguém que vai ter esse pagamento recorrente, e diz: 'Olha, eu vou pagar a primeira hoje, mas a segunda, só daqui 45 dias, depois, a cada 30'. Então, o pix automático é realmente uma transformação que nós temos no mercado brasileiro", considera.

Cuidados

Apesar de ser uma ferramenta atraente ao consumidor, especialistas alertam para os cuidados normais que se deve ter em relação a novos meios de pagamento. Para o educador financeiro e CEO da Auvp Capital, Raul Sena, o principal ponto de atenção é o controle. "O cliente precisa saber exatamente o que está autorizando. É importante revisar os valores, conferir os serviços prestados e entender se aquele débito cabe no seu orçamento", alerta Sena.

"Um risco comum é autorizar várias cobranças pequenas como assinaturas, aplicativos, serviços que, somados, podem pesar no bolso. Além disso, é essencial revisar com frequência os extratos e manter o hábito de acompanhar de perto os gastos. A tecnologia ajuda, mas ela nunca vai substituir sua disciplina financeira", acrescenta o especialista.

Já o advogado do Barcellos Tucunduva e especialista em meios de pagamento e fintechs Pietro Cervelin, afirma que os riscos continuam, apesar das facilidades. Ele ressalta que é importante que o pagador esteja atento ao mecanismo especial de devolução de valor para golpes, fraudes ou erros operacionais.

"Ele não serve para devolução de pagamentos enganados, em que o pagador fez sem querer, para uma instituição idônea. Então, quando você faz um pagamento, você registra uma cobrança recorrente via pix automático para uma instituição e, se arrepende depois ou se engana, você deve pedir a devolução do valor", frisa o advogado.