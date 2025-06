Brasileiros gastam valor recorde em compras internacionais em 2024

Os brasileiros saíram às compras em 2024, em sites de compra internacional como Shein, Shopee, Temu, entre outros. De acordo com dados da Receita Federal publicados nesta sexta-feira (20/6), o volume desembolsado nesses tipos de encomendas em todo o país durante os 12 meses do ano anterior corresponde a mais que o dobro do acumulado no período anterior.

Em 2023, o valor total gasto pelos brasileiros em compras internacionais atingiu R$ 6,42 bilhões — até então, era o recorde nessa modalidade. No entanto, com mais de 190 milhões de encomendas solicitadas, o volume total desembolsado pela população atingiu R$ 14,83 bilhões no ano seguinte — o que representa um aumento superior a 50%.

Apesar do valor muito superior, houve uma queda no volume de mercadorias compradas em relação a 2023, de 210 milhões para 190 milhões. As duas principais explicações para essa diferença estão no câmbio e na mudança da taxa cobrada sobre produtos importados.

Sobre a variação cambial, é necessário destacar que, na cotação média, o dólar norte-americano operou em R$ 4,99 durante o ano de 2023. No ano seguinte, o valor médio aplicado essas operações passou para R$ 5,39. Diante disso, houve uma alta de cerca de 8% na comparação entre os dois períodos.

Além disso, em agosto de 2024, entrou em vigor uma nova tarifa de 20% sobre encomendas abaixo de US$ 50, que anteriormente eram isentas de tributação. Conhecido como ‘taxa das blusinhas’, o Imposto de Importação (II) contribuiu significativamente para o aumento do valor acumulado em compras internacionais no ano passado.

Com a mudança na taxa, o governo federal arrecadou R$ 2,88 bilhões nos 12 meses de 2024, o que representa um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. “O aumento da arrecadação vai ao encontro da criação do Programa Remessa Conforme e o estabelecimento, pelo Congresso Nacional, da tributação sobre todas as remessas, independentemente do valor da importação”, destacou a Receita Federal.