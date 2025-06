Consumo nos lares brasileiros tem alta de 2,04% em maio, aponta Abras

O consumo nos lares brasileiros registrou alta de 2,04% em maio, em relação a abril, segundo o monitoramento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado nesta quinta-feira (26/6). De acordo com o levantamento, o estímulo à renda e a queda da inflação no período contribuíram para o resultado, somados a um efeito sazonal do dia das mães.

A antecipação do 13º salário para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o reajuste dos servidores públicos federais e o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda foram alguns dos fatores que ajudaram a impulsionar o consumo.



“Esse conjunto de fatores econômicos contribuiu para ampliar o consumo das famílias. Além das medidas de estímulo à renda, a desaceleração da inflação geral e a queda nos preços de itens essenciais, como arroz, leite e óleo de soja, ajudaram a sustentar o abastecimento dos lares no período”, comentou o vice-presidente da Abras, Marcio Milan.

Cesta básica

A cesta de alimentos básicos, composta por 12 itens, registrou alta de 0,73% em maio, passando de R$ 352,55 para R$ 355,13. Os produtos que mais contribuíram para essa alta foram: café torrado e moído, carne bovina, margarina cremosa, feijão, farinha de mandioca, farinha de trigo e massa sêmola de espaguete. Por outro lado, registraram recuo os preços do arroz, óleo de soja, queijo, leite longa vida e açúcar refinado.

Na análise regional, a maior elevação foi registrada no Sudeste, elevando o valor médio de R$ 366,45 para R$ 370,43. Em seguida, aparecem o Nordeste, com variação de R$ 305,44 para R$ 306,07, e o Norte, cuja cesta passou de R$ 419,00 para R$ 419,57.

Duas regiões registraram queda nos preços. No Centro-Oeste, a cesta básica caiu de R$ 348,53 para R$ 347,62; já região Sul, o valor foi de R$ 381,84 para R$ 380,63.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular