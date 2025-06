Ministro da Previdência reforça compromisso com ressarcimento no INSS: "Governo quer pagar"

Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, fala do interesse do governo pagar e rápido o ressarcimento do INSS - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, detalhou o processo de devolução do dinheiro para as vítimas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em entrevista ao CB.Poder — uma parceria do Correio com a TV Brasília —, com os jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza, nesta quinta-feira (26/6), Queiroz orientou como a população pode solicitar o dinheiro que indevidamente foi retirado das contas.

Segundo Queiroz, o valor pode ser reavido através da linha telefônica da central do INSS, número 135, ou pelo aplicativo Meu INSS (disponíveis em todas lojas de aplicativos) e também pelo site na internet. Além disso, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos fez um treinamento com os funcionários para que as 5.272 mil agências espalhadas pelo Brasil possam receber os idosos, ensinando-os passo a passo como usar o aplicativo e o site.

Segundo o ministro, os números de atendimentos pela internet superou os da linha telefônica, porém, o contingente de pessoas que procuram o serviço é de 3 milhões e meio, número inferior ao total de 9 milhões que foram afetados pelas fraudes.

Quando mencionado os advogados que prometem facilitar a intermediação, Queiroz recomenda procurar o governo, pois acionar o judiciário só fará que o processo demore anos ao invés de meses, através dos meios oficiais de comunicação.

O ministro ainda pontuou sobre a possibilidade dos aposentados ou pensionistas procurarem advogados para reaver o dinheiro retirados das contas. De acordo com Queiroz, o processo pode demorar mais do que o necessário e que seria mais ágil procurar os meios disponibilizados pelo governo. “O Governo quer pagar, o governo tem interesse em pagar e quer pagar rápido, não tem necessidade de procurar a justiça”, pontuou. O chefe da pasta ainda reforça que o INSS não telefona ou manda mensagem no WhatsApp para a população e que é necessário tomar cuidado com os golpes.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes