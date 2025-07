EUA e Vietnã fecham acordo comercial para aliviar tarifas, anuncia Trump

"Em outras palavras, eles vão 'abrir seu mercado aos Estados Unidos', o que significa que poderemos vender nossos produtos no Vietnã com tarifa zero", escreveu Trump em rede social - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um novo acordo comercial com o Vietnã, nesta quarta-feira (2/7), por meio de sua rede social, a Truth Social. O tratado com o país asiático envolve uma taxa de 20% sobre todos os produtos enviados pelo Vietnã ao país norte-americano, além de uma tarifa de 40% sobre qualquer transbordo de mercadorias.



Em contrapartida, o Vietnã teria confirmado isenção de taxa para qualquer produto importado de origem dos EUA. As negociações com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Tô Lâm, levaram a um “grande acordo comercial” entre as duas nações, segundo o republicano.

“Em outras palavras, eles vão 'abrir seu mercado aos Estados Unidos', o que significa que poderemos vender nossos produtos no Vietnã com tarifa zero”, escreveu Trump em rede social.



No dia 2 de abril de 2025, conhecido como “Liberation Day”, ou “Dia da Libertação”, no português, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 46% sobre todos os produtos vietnamitas importados pelo país. Foi uma das maiores taxas de importação anunciadas naquele dia, quando foram aplicadas novas alíquotas para praticamente todos os parceiros comerciais dos EUA.



Entretanto, na semana seguinte, o governo Trump suspendeu por 90 dias as chamadas “tarifas recíprocas” para permitir a abertura de negociação com outros países. O prazo, no entanto, já vence na próxima quarta-feira (9/7), e apenas a China e o Reino Unido conseguiram fechar acordo com os EUA, além do Vietnã.



Por meio de rede social, Trump ainda disse que o acordo com o país asiático será importante para a indústria automotiva dos EUA. “Na minha opinião, o SUV, ou como às vezes é chamado, Veículo de Motor Grande — que tem tanto sucesso nos Estados Unidos — será uma excelente adição às diversas linhas de produtos disponíveis no Vietnã”, completou.