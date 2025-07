Alckmin reafirma meta fiscal de déficit zero e defende justiça tributária

O vice-presidente e ministro da do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reafirmou o "compromisso" no cumprimento da meta fiscal de déficit zero. "É bom lembrar. Nós estamos discutindo ter déficit primário zero. Esse é o compromisso do arcabouço fiscal", disse, neste sábado (5/7), durante participação no primeiro dia da cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro.

Leia também: Lula defende protagonismo do BRICS no comércio global e na luta contra desigualdades

Ao alcançar o déficit fiscal zero, na avaliação do vice-presidente, a estratégia do governo é apresentar superávits crescentes para "reduzir a dívida sobre o PIB (Produto Interno Bruto)". Para alcançar a meta de déficit zero e os futuros superávits, Alckmin pontuou que o governo pretende atuar na redução de despesas e na ampliação da receita.

"Você (o governo) pode, de um lado, reduzir despesa, melhorando a eficiência do gasto público e, de outro lado, melhorar a receita, tirando privilégios, e fazendo justiça tributária. Acho que esse é o bom caminho", defendeu o vice-presidente.

Seja em discursos de lideranças do Executivo ou em campanhas publicitárias do governo federal, o termo justiça tributária vem sendo usado para impulsionar a isenção de tributos a quem ganha até R$ 5 mil por mês e a taxação de super ricos. O texto, previsto na Medida Provisória 1.294/2025, foi enviado ao Congresso em abril e, até o momento, não tem previsão para ser discutido.