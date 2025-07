"Tarifa Trump" em cabaré: o viral que agitou a internet

Um suposto recibo de um cabaré em Fortaleza, no Ceará, viralizou nas redes sociais — não por se tratar de um estabelecimento sexual, mas, sim, por detalhes da cobrança. Entre pedidos de bebidas alcoólicas, preservativo e programa completo, o que se destaca é uma taxação de 50% para um turista norte-americano — uma resposta ao tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que acumula 135 mil posts no X (antigo Twitter).

O diretor Kleber Mendonça Filho, de O Agente Secreto e Bacurau, compartilhou a imagem do recibo nas redes sociais e mandou um abraço pro pessoal do Thatys Drinks. “De olho na geopolítica”, salientou. Nos comentários, os seguidores de Mendonça celebraram a atitude do estabelecimento.

A página do movimento político Jovens Pela Democracia no Instagram também compartilhou a imagem. “A retaliação aos EUA já começou em Fortaleza!”, escreveram. “Estabelecimento mais patriota que o Congresso!”, comentou um seguidor. “Defenderei o estabelecimento, está tudo dentro da lei do consumidor. E dentro da lei da reciprocidade!”, argumentou um segundo.

A ação é uma resposta à taxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA. Na anotação do bilhete, é possível ler “Tarifa do Trump +50%”. Segundo alguns veículos de imprensa, o caso foi parar na delegacia. O Correio contatou a polícia do Ceará e o Thatys Drinks e aguarda resposta.

Um cabaré em Fortaleza já aplicando a taxação de 50% do Trump pic.twitter.com/NWjScmH8CI — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 11, 2025

Vai com teu "All right" pra lá que o negócio da gente é aqui AIDENTU!! pic.twitter.com/fvinZQnrmG July 11, 2025

Vai com teu "All right" pra lá que o negócio da gente é aqui AIDENTU!! pic.twitter.com/fvinZQnrmG — Advogada de Fleabag ???????? (@vaichatafala85) July 11, 2025

Abri o app vizinho e tô me acabando de ri com um cabaré em Fortaleza que cobrou a taxa do Tump a um cliente estadunidense kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/c3NnTtHa9J — Ramonita D. (@rahhdantas) July 11, 2025 Brasil depois das taxas do Trump pic.twitter.com/nfhX9yZgcN — Raphael Memes (@RaphaelMemes) July 9, 2025 a melhor parte das taxas do trump são os memes April 9, 2025 Taxar? O Trump precisa aprender a taxar de verdade, daqui a pouco o Taxxad tá colocando 1000% de taxa nos Estados Fudidos pic.twitter.com/VDKPBReYX2 — Demiurgo #6ond9 #Dauntless (@PesteNancia) July 11, 2025

