Brasil ocupa 31ª posição no Índice de Big Mac da 'The Economist'; entenda

O Brasil aparece na 31º posição no Índice Big Mac, ranking elaborado pela revista britânica The Economist para medir distorções cambiais no mundo. Com o levantamento, a moeda brasileira está 28,4% desvalorizada em comparação ao dólar dos Estados Unidos, de acordo com o conceito de paridade do poder de compra.

Essa é uma forma bem-humorada de estimar se uma moeda está sobrevalorizada ou desvalorizada em relação ao dólar. O cálculo é baseado no preço do Big Mac, sanduíche vendido pelo McDonald's, que é praticamente o mesmo em diversos países. A lógica é simples: se um produto idêntico custa muito mais ou muito menos em outra moeda, há um desajuste cambial.

Enquanto um Big Mac custa atualmente US$ 6,01 nos Estados Unidos, no Brasil o mesmo lanche sai por R$23,90. Com isso, a taxa de câmbio implícita pelo sanduíche seria de R$3,98 por dólar. No entanto, o dólar comercial está bem acima disso, evidenciando uma desvalorização do real de 28,4% frente ao valor considerado "justo" pela paridade de poder de compra.

De maneira mais fácil, se o real está 28,4% desvalorizado em relação à sua "paridade" (que seria cerca de R$ 3,98 por dólar), significa que você precisa de mais Reais do que R$ 3,98 para comprar um dólar, indicando que o real é mais "barato" do que deveria ser com base no Big Mac.

Ranking

Essa diferença leva o país a ocupar o 31º lugar entre os 54 analisados no ranking da publicação. O real é uma das moedas mais desvalorizadas da lista, juntamente com países como Índia, Indonésia, África do Sul e Taiwan, cujas moedas também aparecem como subvalorizadas.

O índice é divulgado desde 1986 e se baseia na teoria econômica da paridade do poder de compra (PPC), que propõe que, no longo prazo, as taxas de câmbio devem se ajustar para igualar o poder de compra de diferentes moedas. Ou seja, um dólar deveria comprar a mesma quantidade de bens e serviços em qualquer lugar do mundo.

Além da questão brasileira, o levantamento também revela tensões globais, com destaque para os efeitos das políticas dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump, que voltou a impor tarifas de importação sobre mais de 20 países.

A Suíça lidera o ranking, com o franco suíço sobrevalorizado em 49,6% em relação ao dólar. Em segundo lugar está o Uruguai (29,6%) e, em terceiro, a Noruega (22,1%). Já o Brasil, aparece na 31ª posição.

Confira a posição do Brasil no ranking:

1º - Suíça (49,6)

2º - Uruguai (29,6 )

3º - Noruega (22,1)

4º - Suécia (21,8)

5º - Dinamarca (16,6)

6º - Zona do Euro (15,2)

7º - Reino Unido (13,5)

8º - Estados Unidos (0)

9º - Costa Rica (-1,0)

10º - Israel (-1,1)

11º - Polônia (-3,4)

12º - Colômbia (-5,2)

13º - Turquia (-6,9)

14º - Canadá (-9,0)

15º - Singapura (-10)

16º - Líbano (-10,8)

17º - México (-12,2)

18º - Austrália (-13,2)

19º - Emirados Árabes Unidos (-13,9)

20º - República Tcheca (-14,6)

21º - Argentina (-14,6)

22º - Nova Zelândia (-14,8)

23º - Arábia Saudita (-15,7)

24º - Bahrein (-20,6)

25º - Peru (-21,2)

26º - Catar (-22,3)

27º - Chile (-22,6)

28º - Nicarágua (-23,2)

29º - Kuwait (-23,8)

30º - Hungria (-25,7)

31º - Brasil (-28,4)

32º - Honduras (-29)

33º - Venezuela (-30)

34º - Tailândia (-30,7)

35º - Moldávia (-30,8)

36º - Guatemala (-32,7)

37º - Coreia do Sul (-33,7)

38º - Omã (-34)

39º - Romênia (-35,5)

40º - Azerbaijão (-36,8)

41º - Paquistão (-36,9)

42º - China (-40,9)

43º - Jordânia (-41,3)

44º - Japão (-46,3)

45º - Malásia (-46,9)

46º - Hong Kong (-47)

47º - Ucrânia (-47,5)

48º - África do Sul (-49,8)

49º - Filipinas (-50,4)

50º - Vietnã (-51,6)

51º - Taiwan (-55,7)

52º - Índia (-56,2)

53º - Indonésia (-57)

54º - Egito (-57,9)