Investimento de R$ 1,4 bi na Transnordestina irá gerar 8 mil empregos, diz governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou presença em um evento para anunciar novos investimentos na ferrovia Transnordestina, em Missão Velha, no Ceará, nesta sexta-feira (18/7). De acordo com o petista, sua expectativa era de entregar a obra pronta em 2012, mas a infraestrutura “andou muito pouco” desde que ele deixou o Planalto, em 2010. Ele garantiu, porém, que irá finalizar a obra “custe o que custar”.



Ele frisou que “não faltará dinheiro para concluir a Transnordestina”, mas que, para isso, precisa ser notificado da necessidade de mais orçamento antes de acabar o dinheiro. “Eu quero estar nessa obra até o fim do meu mandato. Eu quero inaugurar essa obra. Se não 100%, 99%. Alguma coisa vamos ter que fazer”, avisou.



“Vamos fazer igualzinho estava no projeto. Vai demorar um pouco mais? Vai. Vai gastar um pouco mais de dinheiro? Vai. Mas o Nordeste precisa dessa obra. O Nordeste não quer mais ser tratado como se fosse a parte pobre do Brasil. O Nordeste tem que ser respeitado”, declarou Lula.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, também discursou no evento. Ele afirmou que, até o fim do ano, será iniciado o transporte de carga pela ferrovia. Segundo o ministro, essa obra é importante, “sobretudo para três estados do Nordeste, porque, por meio desses três (Piauí, Pernambuco e Ceará), integra o desenvolvimento de toda a região”.

“Essa obra vai chegar em breve a 8 mil pessoas trabalhando para construí-la. A infraestrutura integra, une, e até o fim deste ano nós vamos iniciar o transporte de cargas nessa ferrovia”, afirmou Renan Filho. Atualmente, as obras da infraestrutura geram mais de 4 mil empregos diretos.

“A Transnordestina não é só uma obra. É uma cicatriz que virou uma estrada. É a história do Sertão que muda de rumo. É o Brasil lembrando que aqui tem gente que trabalha, que produz e merece respeito”, declarou o prefeito de Missão Velha, Dr. Lorim, também presente no evento.

