Assessores de Trump criticam ação contra Bolsonaro: "Perverso e errado"

Assessores próximos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usaram as redes sociais para criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ordem, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, prevê o uso de tornozeleira eletrônica e proíbe Bolsonaro de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras.



























Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), o assessor sênior de Trump, Jason Miller, ironizou a atuação de Moraes e acusou o ministro de protagonizar uma perseguição política. "Ação corajosa de Alexandre de Moraes ao anunciar ao mundo que quer todo o crédito pela perseguição política e caça às bruxas contra o presidente Jair Bolsonaro! Agora sabemos quem realmente está mandando no Brasil!", escreveu Miller, que foi um dos principais estrategistas das campanhas presidenciais de Trump em 2016 e 2020.



Outro aliado do presidente americano, Alex Bruesewitz, também reagiu. Em post publicado no X, afirmou: “O que Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal estão fazendo com o presidente Bolsonaro é perverso e errado.” Ele comparou o caso brasileiro ao cenário político dos EUA: “Esse nível de instrumentalização do governo contra um oponente político é tão ruim quanto o que tentaram fazer com o presidente Trump!”











































Bruesewitz, de 28 anos, é apontado como um dos principais responsáveis pela estratégia digital de Trump voltada à geração Z. Ele ganhou notoriedade nas eleições americanas do ano passado por sua atuação nas redes sociais.



Na semana passada, o próprio Donald Trump reforçou as críticas ao governo brasileiro em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, ele defendeu diretamente Bolsonaro e classificou o processo contra o ex-presidente como uma “caça às bruxas”. Na mesma carta, Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.