Pix: vídeos manipulados por IA são excluídos após notificação da AGU

Os conteúdos removidos continham vídeos gerados por IA que simulavam reações de "pessoas" a falas manipuladas do presidente do BC, Gabriel Galípolo - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasília)

O Facebook retirou do ar publicações enganosas sobre o Pix após receber uma notificação extrajudicial enviada pela Advocacia-Geral da União (AGU). Os conteúdos removidos continham vídeos gerados por inteligência artificial que simulavam reações de “pessoas” a falas manipuladas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também do diretor de Assuntos Internacionais da autarquia, Paulo Picchetti.

As postagens promoviam uma falsa “compensação financeira” destinada a todos os usuários do Pix, com o objetivo de atrair vítimas para um site e coletar seus dados pessoais.

A solicitação foi feita pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), órgão da AGU, que pediu a remoção das publicações identificadas e de outras similares que propagassem os vídeos manipulados, tanto no Facebook quanto no Instagram.

Um dos advogados da União responsáveis pelo caso, Carlos Eduardo Dantas de Oliveira Lima, afirmou que a medida busca aumentar a segurança do ambiente digital para usuários, empresas e entes públicos.

Na notificação, a PNDD argumenta que os vídeos violam os próprios termos de uso do Facebook e destaca que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas pela disseminação de conteúdos enganosos, especialmente após recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Marco Civil da Internet.

A PNDD também apontou que os vídeos enganosos têm potencial golpista e buscam prejudicar políticas públicas e a integridade da ação estatal. Uma das postagens, com edição dramática, ultrapassou 3,1 mil curtidas e partia de uma conta falsa que imitava o portal G1, posteriormente derrubada. As remoções ocorreram nesta quarta-feira (23), um dia após o envio da notificação pela AGU.

