STF marca interrogatório de réus do núcleo 3 para a próxima semana

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para o dia 28 de julho o interrogatório dos réus do núcleo 3, acusados de serem os responsáveis pelas ações táticas do plano golpista.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os "kids pretos" monitoravam autoridades, pressionaram comandantes do Exército para aderir ao golpe e planejaram a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os réus do núcleo 3 são:

Bernardo Correa Netto (coronel da Polícia Federal)

Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal)

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército)

Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel do Exército)

Estevam Theophilo (general da reserva)

Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército)

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército)

Ronald Ferreira de Araújo Junior (tenente-coronel do Exército)

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército)

Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército)

Eles serão julgados pelos crimes de de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os depoimentos serão realizados por videoconferência, a partir das 9h. Haverá transmissão ao vivo pela TV Justiça e pelo YouTube.

