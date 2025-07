INSS: mais de 390 mil serão ressarcidos nesta quinta (24/7), diz ministro

De acordo com a pasta, nesta semana 533 mil aposentados e pensionistas devem ser ressarcidos - (crédito: Edson Leal/MPS )

Em visita, nesta quinta-feira (24/7), a uma agência dos Correios em Taguatinga (DF), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, assegurou que neste primeiro dia de ressarcimento 391 mil beneficiários do INSS devem receber os valores diretamente em suas contas até o fim do dia. De acordo com a pasta, nesta semana 533 mil aposentados e pensionistas devem ser ressarcidos.

O ministro explicou que o cronograma de pagamento segue conforme a formalização do acordo. "Então, quanto mais rápido o aposentado aderir a esse acordo do governo, mais rápido ele recebe o dinheiro na conta", incentiva Queiroz.

Ele ainda garantiu que todos os beneficiários lesados serão ressarcidos desde que eles contestem os descontos indevidos até 14 de novembro. "A determinação do presidente da República foi de não deixar ninguém para trás", afirmou o chefe da pasta.

Assista ao vídeo com a entrevista:

Até agora, mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas aderiram ao acordo. A adesão pode ser feita pelos canais oficiais do INSS: aplicativo ou site Meu INSS, telefone 135 e agências dos Correios.

De acordo com o último levantamento da pasta, 2,5 milhões de pessoas já procuraram os Correios. Segundo Queiroz, a expectativa do governo é de que esse número ainda cresça bastante. Os serviços ofertados nas agências da estatal são:

Consulta se houve algum desconto no benefício;



Contestação de descontos não autorizados;



Confirmação se algum desconto foi autorizado;



Acompanhamento do resultado da contestação (após 15 dias úteis);



Análise de documentos enviados por associações;



Adesão ao acordo de ressarcimento;



Recebimento de protocolo de atendimento com orientações para continuar acompanhando pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.





Para ser atendido, o segurado precisa apresentar apenas um documento oficial de identificação. Caso não possa comparecer pessoalmente, é possível nomear um representante legal, com procuração autenticada — válida apenas para consulta.

Sobre a parceria com a estatal, Queiroz afirmou que “foi uma parceria acertada, porque os Correios têm capilaridade, as agências estão espalhadas por todos os municípios, do país inteiro". "Portanto, é uma potência em termos de distribuição. Temos a expectativa de que esse índice de atendimento, que já chegou a 2,5 milhões de aposentados e pensionistas, ainda cresça bastante", ressaltou.

O superintendente dos Correios no Distrito Federal, Paulo Henrique Soares, também destacou a importância da parceria entre o INSS e a estatal. "Os Correios são o braço direito do governo federal e, como o próprio presidente Lula falou, fizemos essa parceria para ofertar aos aposentados e pensionistas um serviço humanizado", afirmou.

Ele também reforça que o ressarcimento não ocorre nas agências dos Correios. "A gente é a porta de entrada para as pessoas solicitar a identificação sobre se ela caiu nessa fraude", explicou Soares.