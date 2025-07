Fraude no INSS: Lula convoca aposentados a aderirem ao acordo de ressarcimento

Aposentados e pensionistas vítimas de fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem aderir ao acordo de ressarcimento dos valores desviados. A orientação foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou, por meio de um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (11/7).

Em sua mensagem às vítimas da fraude no INSS, Lula anunciou que seu governo garantirá "justiça" aos aposentados e pensionistas. "A partir de hoje (sexta-feira), será possível aderir ao acordo que garante o seu dinheiro de volta integralmente e corrigido pela inflação”, convocou o presidente para que aposentados e pensionistas lesados pelo desvio irregular de recursos aceitem o acordo para terem ressarcidas suas aposentadorias.

Leia também: Fraude no INSS: Entenda a proposta de ressarcimento apresentada ao Supremo

O ressarcimento, previsto para o dia 24 de julho, será feito em parcela única, com correção monetária pela inflação desde a data do desconto até a inclusão do valor na folha de pagamento. Os depósitos na conta dos que aceitarem o acordo oferecido pelo governo seguirão a ordem cronológica de adesão ao trato. Isso significa que, quem aderir primeiro, será ressarcido antes.

O acordo do governo para restituir recursos desviados de aposentados e pensionistas foi realizado com participação do Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Ordem dos Advogados do Brasil e homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

Leia também: Toffoli autoriza governo a abater reembolso do INSS de meta fiscal

Confira o vídeo:

Fraude no INSS



Em abril deste ano, investigações da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

Leia também: Fraude no INSS: STF homologa plano de ressarcimento apresentado pela AGU

As fraudes foram descobertas no âmbito da operação “Sem Desconto”, deflagrada em 23 de abril. As investigações apontam que os descontos indevidos entre os anos de 2019 e 2024 podem superar o valor de R$ 6 bilhões.