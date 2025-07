Com Schwarzenegger e Al Gore, XP realiza 15ª edição de megaevento em SP

Fundador e presidente do The Climate Reality Project, Al Gore vai abordar em sua palestra como a crise climática está remodelando prioridades globais, cadeias de suprimentos e políticas públicas - (crédito: AFP/Fabrice COFFRINI)

São Paulo* — A 15ª edição do Expert XP será aberta ao grande público, nesta sexta-feira (25/7) e no sábado (26), com a promessa de superar o número de participantes de 2024, quando foram registradas 45 mil pessoas nos dois dias do festival de investimentos.

Organizado pela XP Investimentos, o evento é considerado o maior do mundo no segmento e terá na abertura deste ano o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore. Fundador e presidente do The Climate Reality Project, Al Gore vai abordar em sua palestra como a crise climática está remodelando prioridades globais, cadeias de suprimentos e políticas públicas.

Além disso, ele debaterá como os mercados de capitais podem ajudar a enfrentar as mudanças climáticas, um dos maiores desafios do século. O encerramento do primeiro dia será com o ator e ex-governador da Califórnia (EUA) Arnold Schwarzenegger, que participará de um debate sobre disciplina, liderança e inovação.

Nesta quinta-feira (24), o evento foi fechado para funcionários e parceiros da XP e teve como palestrante motivacional o tenista João Fonseca, 47º no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP) e patrocinado pela instituição financeira.

Outra celebridade presente no Expert XP será o surfista Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial de surfe e ícone global da performance esportiva, da inovação e da sustentabilidade. Um dos maiores surfistas de todos os tempos, Slater estará na edição comemorativa de 15 anos do evento.

O ator Rodrigo Santoro fará a palestra de abertura no sábado, na qual falará sobre como construir reputação sem atalhos. A expectativa é que ele compartilhe sua trajetória profissional, revelando como construiu sua carreira internacional com autenticidade, disciplina e autoconhecimento. O encerramento do segundo dia será com o escritor Morgan Housel, autor do best-seller mundial A Psicologia Financeira: Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. O escritor abordará ´na ocasião as ideias que transformaram a forma como lidamos com o dinheiro.

Palestras e debates

O evento reunirá dezenas de painéis e experiências imersivas com foco nos temas mais relevantes da atualidade, como inovação, tecnologia, mercado financeiro, ESG, inteligência artificial, cultura empreendedora, entre outros. No ano passado, os 300 palestrantes do Expert XP realizaram discussões em mais de 117 horas de conteúdo.

O desequilíbrio das contas públicas, que afeta a evolução da dívida do país, é um dos principais temas em debate. A política fiscal e os desafios do Brasil serão discutidos em um painel com os economistas Solange Srour (UBS), Pedro Jobim (Legacy Capital) e Caio Megale (XP). Ao Correio, Solange Srour contou que o painel pretende debater as perspectivas futuras e a falta de sustentabilidade das contas públicas, que se tornará ainda mais preocupante a partir de 2027.

“O mercado financeiro ainda não está colocando esse risco fiscal no preço, porque há uma expectativa de que o próximo governo será obrigado a enfrentar esse problema”, explicou. “Obviamente, esse risco poderá entrar no preço se não houver perspectiva de estabilização da dívida pública”, alertou.

Em paralelo, o ex-secretário do Tesouro Nacional Jeferson Bittencourt, head de Macroeconomia do ASA, participa, com Fabiano Zimmermann, head de Renda Fixa do ASA, de um painel sobre juros, política fiscal e os próximos passos do ciclo monetário, mostrando que a questão fiscal será um dos principais temas dos debates no evento desta sexta-feira.

Entre os parceiros com stand no evento, destacam-se a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e a Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A B3, por exemplo, apresentará várias soluções de tecnologia, dados, crédito e inteligência, que ela e suas marcas Neoway, Neurotech, B3 Digitas e PDtec oferecem ao mercado financeiro. Durante o evento, a B3 realizará várias palestras, hoje e amanhã, e fará toques de campainha para o lançamento de dois novos produtos em seu portfólio: contrato futuro de ouro e duplicatas escriturais.

Também parceira do evento, a gestora Wealth, Investments & Trust (WIT), marcou presença em várias edições e vem colhendo frutos. De acordo com Guilherme Loures, head de Renda Variável da WIT Invest, um dos objetivos da instituição é se manter “na vanguarda do setor, acompanhando de perto as inovações, os movimentos de mercado e as melhores práticas em assessoria financeira”.

“Estar entre os principais players do mercado, trocando experiências e fortalecendo nossa rede, é fundamental para continuarmos oferecendo um serviço de excelência aos nossos clientes”, afirmou Loures ao Correio. Para ele, o Expert XP é mais do que um evento: “é um ponto de encontro estratégico para quem lidera a transformação da indústria financeira”.

Organizadores informaram que há 200 jornalistas credenciados para a cobertura do evento. Em edições anteriores, o Expert XP contou com a presença de nomes renomados como Serena Williams, Bill Clinton, Yuval Harari, Malala Yousafzai, Tom Brady e Mohamed El-Erian.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi convidado, mas a assessoria da pasta informou que ele não participará, pois terá uma agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Expert XP acontece nos dias 25 e 26 de julho, no São Paulo Expo, na Zona Sul da capital paulista. Clientes XP têm 50% de desconto na compra do ingresso com o cartão, além de 1% de invest back ou 1 ponto por dólar. O ingresso para os dois dias custa R$ 1.455 e, para o sábado, R$ 878. Mais informações no site oficial: www.expertxp.com.br.

