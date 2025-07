Al Gore sobre sobretaxa de Trump ao Brasil: "Absolutamente insano"

São Paulo* — A sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, a partir de agosto, é “insana”, na avaliação do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore.

“Ele acabou de impor tarifas de 50% ao Brasil. Isso é absolutamente insano, e provavelmente não vai durar muito. Mas, quem sabe?”, avaliou Gore, nesta sexta-feira (25/7), na abertura da 15ª edição do Expert XP, em São Paulo, ao criticar o tarifaço do republicano.

De acordo com ele, o Brasil está no centro da globalização na transição energética e precisa aprender a aproveitar essa oportunidade “imperdível”. Segundo o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2007, o país será o destino da maior parte do capital da sua gestora nos próximos anos, cujo portfólio atual de investimentos gira em torno de US$ 16,5 bilhões.

“O Brasil é o centro da globalização da transição energética e tem quase 90% de energia renovável e com um conjunto de biodiversidade e um mix de oportunidades impressionantes”, justificou ele ao explicar o porquê de instalar um escritório no país. Ele lembrou que o Brasil tem a Petrobras, que produz combustíveis fósseis, “mas é um modelo de nação” por ter quase 90% da sua energia vindo de energias renováveis.

“O Brasil tem a oportunidade de mostrar que não depende de combustíveis fósseis”, afirmou. Na avaliação de Al Gore, o atual governo dos Estados Unidos é muito influenciado por grandes corporações de combustíveis fósseis. “Eles fazem o que as empresas de combustíveis fósseis mandam fazer”, declarou.

Ainda de acordo com Al Gore, a Generation “veio para ficar” no Brasil. “Acreditamos que o futuro é aqui no Brasil”, disse ele, defendendo que a meta da empresa é a transição energética justa. Segundo o ex-vice-presidente dos EUA, o Brasil ainda tem a oportunidade de tirar proveito do movimento em direção ao aço verde e ao cimento verde, que são produzidos com energias renováveis, uma vez que é crescente o número de empresas e clientes que querem produtos com baixa pegada de carbono.

“E os investidores têm a oportunidade de tirarem proveito desse proveito desse movimento em direção ao aço verde e ao cimento verde. São áreas que a Generation vem abordando no Brasil”, afirmou.



