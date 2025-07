Tarifaço: Embraer abre canais para tentar manter isenções

A companhia aérea regional SkyWest é uma das várias empresas norte-americanas com contratos assinados com a fabricante brasileira - (crédito: Divulgação/Embraer)

A Embraer está em tratativas com autoridades brasileiras e norte-americanas para tentar reverter a tarifa de 50% sobre a exportação de aeronaves para os Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump. A sobretaxa entra em vigor a partir de 1º de agosto e ameaça impactar diretamente as receitas e os investimentos da companhia brasileira, que tem nos EUA seu principal mercado.

Em nota divulgada ontem, a Embraer afirmou estar "ativamente engajada" na busca por uma solução diplomática. "Acreditamos que os governos do Brasil e dos Estados Unidos chegarão a um acordo satisfatório, restaurando a isenção tarifária para o setor aeronáutico", afirmou a empresa. O posicionamento foi bem recebido pelo mercado financeiro, com as ações da empresa (EMBR3) operando em alta no pregão, em sintonia com o movimento positivo de outras empresas exportadoras.

A decisão do governo norte-americano foi oficializada em decreto divulgado pela Casa Branca na semana passada. Segundo a nova medida, todas as aeronaves brasileiras importadas pelos EUA serão sobretaxadas em 50%, em uma movimentação que analistas associam à escalada protecionista da atual gestão republicana. A Embraer demonstrou preocupação com os efeitos práticos da medida, afirmando que o aumento da tarifa pode "impactar significativamente nossa receita e investimentos futuros, além de afetar nossos clientes e fornecedores norte-americanos".

O presidente-executivo da companhia, Francisco Gomes Neto, já havia alertado, em declarações recentes, que o impacto da medida pode ser semelhante ao observado durante a pandemia de covid-19. Ele destacou que a tarifa pode resultar no cancelamento de pedidos, adiamento de entregas, redução de investimentos e até cortes na força de trabalho. Segundo estimativas da própria empresa, o custo adicional por aeronave exportada pode chegar a US$ 9 milhões.

Em paralelo, o governo brasileiro também atua para mitigar os efeitos da decisão. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que está trabalhando junto à Embraer para lidar com a imposição e o impacto do tarifaço baixado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. "A Embraer sabe que o que puder ser feito, o que estiver ao nosso alcance sobre o tarifaço, será feito", pontuou. "Inclusive mais crédito, mais financiamento. Mas primeiro temos de esperar o dia 1º de agosto, quando o tarifaço entra em vigor."

"A gente tem dialogado com a Embraer", afirmou o ministro. "A gente sabe da importância de ter preservado o não tarifaço para a Embraer e para outros setores da economia. É muito ruim, sobretudo para os Estados Unidos", avaliou o ministro.

De acordo com Costa Filho, atualmente há 1.700 aviões da Embraer operando no mercado americano, e a elevação do custo de operação por aeronave pode prejudicar o negócio. "Isso inviabiliza as operações da Embraer com os Estados Unidos", avaliou.

Ainda de acordo com o ministro, há mobilização nos EUA contra a aplicação da tarifa de 50%. "Eu acho que os próprios investidores americanos também estão dialogando com o governo americano para que essa tarifa não seja implementada. Até lá, dia 1º, a orientação do presidente Lula é exercer tal diálogo, conversar, conversar, conversar", frisou.

O ministro participou da cerimônia de início das obras de requalificação do Aeroporto de Jacarepaguá (RJ), na zona oeste do Rio, que integra a 7ª rodada de concessões aeroportuárias. A concessionária Pax Aeroportos, que administra o aeroporto desde 2023, vai investir R$ 115 milhões em melhorias em pista, pátio, faixa preparada, balizamento, cerca operacional e sistemas de navegação aérea. A Pax pertence a um fundo de infraestrutura gerido pela XP Asset.

A Embraer informou que qualquer impacto material decorrente da nova tarifa será detalhado na teleconferência de resultados do segundo trimestre, prevista para 5 de agosto.

Enquanto isso, Brasília acompanha de perto as movimentações diplomáticas com Washington, com expectativa de que uma solução seja alcançada antes da entrada em vigor da medida. A tensão tarifária ocorre em meio a outras disputas comerciais envolvendo os EUA e vem sendo monitorada por investidores e representantes do setor industrial. (Com Agência Estado)

