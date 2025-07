Embraer tenta reverter tarifa nos EUA: "Engajamento ativo com autoridades"

Em nota, a Embraer diz que "continua confiante de que os governos brasileiro e dos EUA chegarão a um acordo satisfatório para ambos os países, retomando a isenção de tarifas para o setor aeronáutico" - (crédito: Reprodução do site leianoticias.com.br)

A Embraer informou, nesta terça-feira (29/7), que está em diálogo com autoridades brasileiras e norte-americanas para tentar restaurar a alíquota zero para as exportações de aeronaves aos Estados Unidos. A empresa disse estar “ativamente engajada” nas negociações para reverter a decisão anunciada na última semana pelo presidente Donald Trump.

A partir de 1º de agosto, as vendas de aeronaves brasileiras ao mercado norte-americano serão sobretaxadas em 50%, segundo decreto divulgado pela Casa Branca. A medida tem potencial para afetar diretamente o setor aeronáutico, um dos mais relevantes na pauta de exportações de alta tecnologia do Brasil.

Em nota, a Embraer afirmou que “continua confiante de que os governos brasileiro e dos EUA chegarão a um acordo satisfatório para ambos os países, retomando a isenção de tarifas para o setor aeronáutico”. O comunicado foi bem recebido pelo mercado: as ações da companhia (EMBR3) registraram alta durante o pregão.

A empresa também manifestou preocupação com os possíveis efeitos da tarifa sobre suas operações e cadeia de valor nos Estados Unidos. “A elevação das tarifas pode impactar significativamente nossa receita e investimentos futuros, além de afetar nossos clientes e fornecedores norte-americanos”, afirmou.

A companhia acrescentou que qualquer impacto material decorrente da medida será detalhado durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, marcada para o dia 5 de agosto. O mercado segue atento às movimentações diplomáticas entre Brasília e Washington nas próximas horas.

A possível escalada tarifária ocorre em meio a outras tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos. No mercado financeiro, o tema também foi destaque: o Ibovespa operou em alta, puxado por sinais positivos do exterior e pela reação de empresas sensíveis às tarifas.

