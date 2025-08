Plano de saúde: número de beneficiários aumenta 2,7% em junho, para 52,8 milhões, diz ANS

Foram divulgados, nesta terça-feira (5/8), pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os números de beneficiários de planos de saúde referentes a junho de 2025. O setor registrou aumento em todas as 27 unidades federativas: um total de 52.885.807 de usuários no país em planos de assistência médica e 34.410.171 em planos de assistência exclusivamente odontológica.

Em relação a junho de 2024, houve um crescimento de 1.386.794 beneficiários nos planos médico-hospitalares. Já em relação a maio de 2025, houve um crescimento de 260.777 usuários. Nos planos exclusivos odontológicos, aumentou 1.047.851 beneficiários em 12 meses, e reduziu 311.323 na comparação entre junho e o mês passado.

O público feminino é maioria em ambas categorias, dos 52,8 milhões de usuários de assistência médica, 52,8% são mulheres, com 27.932.117. Nos planos exclusivos de odontologia são 17.415.468 de 34.410.171, 50,6% de todos os beneficiários.

A faixa etária de 40 a 44 anos apresentou, em junho de 2025, o maior número de beneficiários em planos de assistência médica, com 2.702.416. Em sequência, aparecem aqueles de 35 a 39 anos, com 2.698.239 novos beneficiários. As faixas etárias para planos exclusivamente odontológico são as mesmas, apenas invertendo a ordem, de 35 a 39 anos, com aumento de 1.944.207 beneficiários, e de 40 a 44 anos, com ganho de 1.926.643 usuários.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

