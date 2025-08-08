Petrobras tem lucro de R$ 26,65 bi no 2º trimestre, mas dividendos decepcionam

O fluxo de caixa livre da petroleira registrou queda de quase 40% em relação ao segundo trimestre de 2024, e fechou em R$ 19,2 bilhões - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

A Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025, o que fez com que a empresa revertesse o prejuízo registrado no mesmo período no ano passado, de R$ 2,6 bilhões. Sem eventos exclusivos, o lucro da empresa no mesmo período foi de R$ 23,18 bilhões, de acordo com os resultados divulgados na noite de quinta-feira (7/8).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da empresa no segundo trimestre ficou em R$ 52,3 bilhões, o que representa um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a receita de vendas registrou queda no período entre abril e junho, de 2,6% na comparação com o segundo trimestre de 2024 e de 3,3% ante o trimestre anterior.



Ainda de acordo com a Petrobras, o fluxo de caixa livre da petroleira registrou queda de quase 40% em relação ao segundo trimestre de 2024, e fechou em R$ 19,2 bilhões. Na comparação com o período imediatamente anterior, a queda foi de 26,1%.

Também houve queda nas despesas operacionais, que ficaram negativas em R$ 26,46 bilhões. Já a dívida líquida subiu para R$ 68 bilhões, ficando acima dos US$ 59 bilhões registrados no mesmo período de 2024. No segundo trimestre, os investimentos da companhia cresceram US$ 4,4 bilhões, o que representa um avanço de 9% em relação ao 2T24.



Dividendos

Na noite de ontem, a Petrobras também informou que vai pagar R$ 8,66 bilhões em proventos, que representam R$ 0,67 por ação em dividendos aos acionistas da empresa. O valor será pago como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de junho, e serão transferidos em duas parcelas nos meses de novembro e dezembro deste ano.

“O pagamento proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas (Política) vigente, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano de Negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), e observadas as demais condições da Política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Esta distribuição não compromete a sustentabilidade financeira da companhia”, declarou a empresa.

O valor, no entanto, não agradou muito os acionistas da companhia e ficou abaixo das expectativas desses investidores. Na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 11h, os papeis preferenciais da estatal (PETR4) operavam em queda de 2,15%, sendo vendida abaixo dos R$ 32 por ação.

