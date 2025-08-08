InícioEconomia
Cinco anos após venda da Liquigás, Petrobras retoma distribuição de gás de cozinha

Com a decisão, a estatal poderá voltar a comercializar gás de cozinha diretamente ao consumidor. Medida marca novo passo dentro do Plano Estratégico da companhia, que prevê a integração de negócios e o avanço em iniciativas de baixo carbono

Embora não traga detalhes sobre projetos específicos, comunicado formaliza reentrada da Petrobras no segmento de distribuição - (crédito: Ed Alves/CB/DA.PRESS)
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o retorno da estatal ao setor de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. A decisão marca a reentrada da empresa no segmento, cinco anos após a privatização da Liquigás, concluída em dezembro de 2020.

Em fato relevante divulgado na noite de quinta-feira (7/8), a petroleira afirmou que a estratégia visa fortalecer o abastecimento e avançar na oferta de soluções de baixo carbono para o mercado, alinhando-se à transição energética global e ao Plano Estratégico da companhia.

Com isso, a estatal poderá, em tese, voltar a vender gás de cozinha diretamente ao consumidor. O comunicado acrescenta que a nova diretriz da empresa para a área de distribuição inclui a integração com outros negócios da companhia, no Brasil e no exterior, “além do compromisso de oferecer soluções de baixo carbono aos clientes”.

Embora não traga detalhes sobre projetos específicos, o comunicado formaliza a reentrada da Petrobras no segmento de distribuição. A decisão reforça a estratégia da companhia de diversificar seu portfólio e ampliar sua presença em áreas alinhadas à transição energética.

O anúncio também ocorre semanas após a divulgação de que a estatal estuda formas de retornar ao varejo de combustíveis, possibilidade que vai desde a recompra da Vibra até a criação de novas operações no setor.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 08/08/2025 11:55 / atualizado em 08/08/2025 11:56
