InícioEconomia
MERCADO DE TRABALHO

Comportamento ruim é a causa de metade das demissões no Brasil

O levantamento mostra que além da qualificação técnica, atitudes e comportamentos têm papel decisivo na permanência dos funcionários nas empresas

Ferramentas de automação, análise de dados, inteligência artificial, plataformas de colaboração online, softwares de BI e gestão de projetos se destacam nesse cenário - (crédito: Freepik)
Ferramentas de automação, análise de dados, inteligência artificial, plataformas de colaboração online, softwares de BI e gestão de projetos se destacam nesse cenário - (crédito: Freepik)

O seu comportamento causaria a sua demissão? Um estudo desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) indica que, em 2024, 50% dos desligamentos nas empresas foram provocados por questões ligadas a comportamento. A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 ex-estudantes da instituição e 583 empresas da área de recursos humanos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Luciana Mariano, coordenadora do PUCPR Carreiras, o sucesso está cada vez mais pautado na combinação entre saber fazer e saber conviver. “O mercado valoriza profissionais que unem competência técnica e habilidades para uma boa convivência. Um único indivíduo com atitudes negativas pode comprometer toda a equipe, surgem conflitos, a produtividade cai e talentos são perdidos. Mais do que dominar ferramentas ou processos, é preciso desenvolver inteligência emocional, empatia, respeito e responsabilidade nas relações”, afirma.

O estudo também traz outros indicativos do aumento da importância das habilidades básicas para a trajetória profissional. No ano passado, as habilidades mais valorizadas foram: comunicação oral (11,46%), planejamento (10,73%), solução de problemas (10,18%), gestão de conflitos (7,51%) e comunicação escrita (7,42%). Em comparação com 2021, período em que as empresas lidavam diretamente com os efeitos da pandemia, observa-se uma mudança nas prioridades. Na época, as habilidades ligadas à solução de problemas (12,58%) ocupavam o topo da lista.

A busca por conhecimento contínuo se tornou uma necessidade para os profissionais se adaptarem às novas funções do mercado. A pesquisa evidenciou que 76% dos respondentes estão investindo na aquisição de novos conhecimentos, demonstrando uma postura proativa, para evitar a estagnação e fortalecer a empregabilidade. Além disso, 16,32% das empresas entrevistadas priorizam aqueles que demonstram interesse genuíno em se atualizar.

O estudo, além de identificar causas comportamentais, revelou que a automação de tarefas e a diminuição de cortes e despesas aparecem em segundo lugar no ranking de demissões.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 12/08/2025 12:44
x
Comportamento ruim é a causa de metade das demissões no Brasil
InícioEconomia
MERCADO DE TRABALHO

Comportamento ruim é a causa de metade das demissões no Brasil

O levantamento mostra que além da qualificação técnica, atitudes e comportamentos têm papel decisivo na permanência dos funcionários nas empresas

Ferramentas de automação, análise de dados, inteligência artificial, plataformas de colaboração online, softwares de BI e gestão de projetos se destacam nesse cenário - (crédito: Freepik)
Ferramentas de automação, análise de dados, inteligência artificial, plataformas de colaboração online, softwares de BI e gestão de projetos se destacam nesse cenário - (crédito: Freepik)

O seu comportamento causaria a sua demissão? Um estudo desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) indica que, em 2024, 50% dos desligamentos nas empresas foram provocados por questões ligadas a comportamento. A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 ex-estudantes da instituição e 583 empresas da área de recursos humanos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Luciana Mariano, coordenadora do PUCPR Carreiras, o sucesso está cada vez mais pautado na combinação entre saber fazer e saber conviver. “O mercado valoriza profissionais que unem competência técnica e habilidades para uma boa convivência. Um único indivíduo com atitudes negativas pode comprometer toda a equipe, surgem conflitos, a produtividade cai e talentos são perdidos. Mais do que dominar ferramentas ou processos, é preciso desenvolver inteligência emocional, empatia, respeito e responsabilidade nas relações”, afirma.

O estudo também traz outros indicativos do aumento da importância das habilidades básicas para a trajetória profissional. No ano passado, as habilidades mais valorizadas foram: comunicação oral (11,46%), planejamento (10,73%), solução de problemas (10,18%), gestão de conflitos (7,51%) e comunicação escrita (7,42%). Em comparação com 2021, período em que as empresas lidavam diretamente com os efeitos da pandemia, observa-se uma mudança nas prioridades. Na época, as habilidades ligadas à solução de problemas (12,58%) ocupavam o topo da lista.

A busca por conhecimento contínuo se tornou uma necessidade para os profissionais se adaptarem às novas funções do mercado. A pesquisa evidenciou que 76% dos respondentes estão investindo na aquisição de novos conhecimentos, demonstrando uma postura proativa, para evitar a estagnação e fortalecer a empregabilidade. Além disso, 16,32% das empresas entrevistadas priorizam aqueles que demonstram interesse genuíno em se atualizar.

O estudo, além de identificar causas comportamentais, revelou que a automação de tarefas e a diminuição de cortes e despesas aparecem em segundo lugar no ranking de demissões.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 12/08/2025 12:44
x