Petlove entra como terceira interessada em processo de fusão entre Petz e Cobasi

A disputa pelo mercado de pet shops ganhou um novo capítulo nesta semana. A Petlove, gigante do e-commerce do setor, foi oficialmente admitida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) como “terceira interessada” no processo que avalia a fusão entre Petz e Cobasi. A decisão representa um revés para as redes varejistas, que acusam a rival digital de tentar “tumultuar” a operação com “objetivos escusos”.

A figura do terceiro interessado está prevista na Lei de Defesa da Concorrência e no regulamento interno do Cade. Trata-se de um mecanismo que permite a empresas ou entidades potencialmente afetadas por determinada transação se manifestarem no processo. Na prática, a participação da Petlove tende a ampliar o nível de escrutínio da análise e pode aumentar a chance de o órgão impor condições ou restrições à fusão.

Em fevereiro, o Cade havia rejeitado a primeira solicitação da Petlove, alegando falta de documentação. A empresa, então, apresentou um novo conjunto de informações, incluindo pareceres técnicos assinados pelo professor Carlos Ragazzo, da Fundação Getulio Vargas e ex-superintendente-geral do próprio Cade, além da consultoria Ferres.

Monopólio

Neste mês, a Petlove reforçou sua posição com outra petição. A companhia sustenta que os testes de mercado realizados até agora “confirmam a integralidade das preocupações” apontadas anteriormente e insiste que a operação deve ser reprovada. Segundo o e-commerce, a união entre Petz e Cobasi pode gerar efeitos anticoncorrenciais significativos e, em algumas cidades, resultar até em monopólio.

O processo segue em análise no Cade, que ainda deverá ouvir as partes envolvidas antes de emitir decisão final. A eventual fusão entre Petz e Cobasi é considerada uma das maiores já vistas no setor de varejo pet no Brasil e pode redefinir a dinâmica de concorrência em um mercado que movimenta bilhões de reais por ano.

