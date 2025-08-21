DF ultrapassa R$ 1 bilhão em crédito aprovado pelo BNDES no 1º semestre

Na primeira metade do ano, o BNDES registrou o segundo maior lucro dentro do Sistema Financeiro Nacional, de R$ 13,3 bilhões - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

No primeiro semestre de 2025, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou mais de R$ 1 bilhão em crédito para o Distrito Federal. Esse valor foi 19,3% superior ao aprovado no mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (21/8), na sede da instituição, no Rio de Janeiro, com a participação do presidente da entidade, Aloizio Mercadante.

“Ao ampliar o volume de crédito aprovado para o DF, o BNDES está alavancando negócios de pequenas e grandes empresas, transformando a agropecuária, cada vez mais inovadora e sustentável, e ampliando os investimentos em infraestrutura. No DF, o volume de crédito aprovado neste semestre foi duas vezes maior que o registrado no último ano do governo anterior”, disse Mercadante, durante o evento.

O setor mais beneficiado com os créditos aprovados pelo banco de desenvolvimento foi o de comércio e serviços, com R$ 901,1 milhões, ao total. Também foram contemplados com a aprovação de valores os segmentos da agropecuária (R$ 19,6 milhões), da indústria (R$ 4,1 milhões) e da infraestrutura (R$ 121,2 milhões). Já as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) foram responsáveis por R$ 159,4 milhões do crédito aprovado, o que representa 15,2% do total.

A nível regional, as aprovações de crédito para a Região Centro-Oeste somaram R$ 8,19 bilhões no primeiro semestre do ano. Da mesma forma, comércio e serviços foram os mais beneficiados, com R$ 1,65 bilhão, no total. Completam a lista, os setores de agropecuária (R$ 4,5 bilhões), indústria (R$ 1,2 bilhão) e infraestrutura (R$ 817,5 milhões). Do total das aprovações de janeiro a junho, R$ 5,6 bilhões foram destinadas às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), o que representa 68,5% do total.

Lucro nacional

Na primeira metade do ano, o BNDES registrou o segundo maior lucro dentro do Sistema Financeiro Nacional, de R$ 13,3 bilhões. De acordo com o banco, o volume de consultas, aprovações e desembolsos superou as marcas dos últimos cinco anos, com destaque para as aprovações de crédito e as operações garantidas, que registraram aumento de 56% em relação ao primeiro semestre de 2024.



Foram injetados de R$ 129,6 bilhões de crédito, sendo R$ 72,8 bilhões em crédito e R$ 56,8 bilhões em garantias. Além disso, na comparação com 2022 – último ano do governo anterior – o aumento foi de 285%.

A indústria foi o segmento com o maior crescimento em aprovações de crédito no primeiro semestre, a nível nacional, alcançando R$ 18,1 bilhões, o que representa uma alta de 24% sobre 2024 e de 220% sobre 2022. Também foram impactados positivamente com as aprovações de crédito os segmentos da agropecuária, com R$ 17 bilhões, representando um avanço de 20% em relação ao ano anterior e de 262% sobre 2022.



Em relação ao setor de comércio e serviços, o crédito aprovado somou R$ 13,5 bilhões (alta de 18% sobre 2024 e de 124% sobre 2022); já para a infraestrutura foi de R$ 24,2 bilhões (queda de 8% sobre 2024, mas alta de 53% sobre 2022). No semestre, o volume dos desembolsos do BNDES alcançou R$ 54,6 bilhões, o que indica um aumento de 11% na comparação com o mesmo período de 2024 e de 63% sobre 2022.

“Temos neste momento 1,8% do PIB em aprovação e 1,1% em desembolso. São quatro anos para a aprovação virar o desembolso. Então, a tendência é que o desembolso chegue a 1,8% em quatro anos. Mas como estão crescendo as consultas e as aprovações, provavelmente nós vamos chegar acima disso em 2028”, destacou, ainda, o presidente do BNDES.



