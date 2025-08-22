Petrobras inicia simulado de acidente para perfuração na Foz do Amazonas

A área integra a Margem Equatorial, apontada como a nova fronteira do petróleo no Brasil - (crédito: BBC Geral)

A Petrobras e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) iniciam, no próximo domingo (24/8), a Avaliação Pré-Operacional (APO) para a perfuração na Foz do Amazonas, no litoral do Amapá.

O procedimento representa a fase final do licenciamento ambiental e consiste em um simulado de acidente. O objetivo é medir, na prática, a capacidade da estatal de responder a situações de emergência e garantir a proteção da fauna marinha durante a perfuração.



Leia também: ANP leiloa blocos para exploração de petróleo na Foz do Amazonas

A área integra a Margem Equatorial, apontada como a nova fronteira do petróleo no Brasil. O potencial de descobertas desperta grandes expectativas econômicas, mas também acende polêmicas e preocupações ambientais.

O Ibama ficará responsável por elaborar um cenário hipotético, sem repassar previamente os detalhes à Petrobras. A companhia só terá conhecimento da situação no momento em que o exercício começar. Apesar da incerteza, a previsão é de que a simulação dure entre três e quatro dias.

Leia também: Relatório técnico do Ibama recomenda veto à pesquisa na Margem Equatorial

Serão avaliados pontos como a eficiência dos equipamentos, a agilidade da operação, o cumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento à fauna e a articulação com autoridades e demais partes envolvidas.

A sonda NS-42, que será responsável pelo simulado de emergência, chegou ao local na terça-feira (19). A operação contará com mais de 400 profissionais, além de embarcações de apoio, helicópteros. “A Petrobras será capaz de demonstrar sua capacidade de atuar com prontidão e estará habilitada para receber a licença para perfuração do poço”, destacou a petroleira em nota.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular