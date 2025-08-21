Empresa alemã aposta em IA para desbravar tendências na indústria e no agro

São Paulo* — O agronegócio e a indústria brasileira vivem uma transformação silenciosa, com a chegada da inteligência artificial (IA) empresarial em escala. À frente dessa mudança está a SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados — em português), multinacional alemã de tecnologia.

Criada há mais de cinco décadas, a companhia desenvolve soluções de software adotadas tanto por empresas em crescimento quanto por grandes corporações globais. Seu principal produto é o ERP (Enterprise Resource Planning), sistema integrado de gestão empresarial que auxilia na forma como negócios de diferentes áreas planejam, controlam e executam processos críticos, e que hoje evolui para a era da nuvem e da inteligência artificial.

Além de apoiar a digitalização de companhias como Natura, Votorantim, São Salvador Alimentos e Facchini, a SAP investe pesado na capacitação de profissionais para sustentar a revolução digital no país. Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 2.600 pessoas foram treinadas em programas da empresa, e a meta é alcançar 5 mil até dezembro, ampliando esse número em 30% já no próximo ano.

Segundo a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), o Brasil forma cerca de 53 mil profissionais de tecnologia por ano, mas a demanda já ultrapassa 150 mil. Até 2029, o déficit pode chegar a meio milhão de vagas abertas sem candidatos qualificados. Atenta a esse cenário, a SAP estruturou duas frentes estratégicas: o Capacity Delivery, voltado à atualização de consultores já inseridos no ecossistema, e o Future Talent, porta de entrada para novos profissionais.

O Capacity Delivery já certificou 1.698 brasileiros apenas neste ano, com treinamentos em áreas como nuvem, inteligência artificial e soluções corporativas críticas. A meta é chegar a 2.331 até dezembro, um salto de 37% em relação ao semestre anterior. Já o Future Talent tem democratizado o acesso a cursos gratuitos em soluções como SAP S/4HANA e Business Technology Platform. Mais da metade dos participantes têm acima de 35 anos, reforçando também o papel do programa na requalificação de quem busca novas oportunidades de carreira.

Inteligência artificial nos negócios

Enquanto forma talentos, a multinacional acelera também o uso de IA em operações. A Natura, por exemplo, redesenhou a estrutura financeira com o SAP S/4HANA aliado ao SAP AI Core, solução que utiliza inteligência artificial generativa para automatizar e enriquecer análises de dados. Agora, relatórios antes estáticos dão lugar a insights em tempo real sobre margem, compras de insumos e variações de custos, permitindo que executivos tomem decisões de forma mais ágil e precisa.

“O grande ganho não está apenas em acelerar o fechamento financeiro, mas em transformar o P&L (ou "lucros e perdas") em uma ferramenta estratégica, multidimensional e capaz de recomendar ações ao negócio”, destacou Carlos Morandi, gerente sênior de Transformação de Finanças da Natura.

A São Salvador Alimentos também colheu frutos da digitalização com a SAP. Após adotar o S/4HANA Cloud Private Edition, a companhia registrou crescimento de 141,9% no lucro líquido em 2024, impulsionado pela maior eficiência operacional. Outras empresas como Votorantim, Facchini e MRS Logística também estão em jornadas semelhantes, explorando a integração de dados em tempo real e IA para ganhar competitividade.

Além do agro e da indústria, a empresa tem mostrado como a inteligência artificial transforma o varejo. Ao Correio, Elia Chatah, líder da vertical de varejo, atacado e distribuição na SAP há 20 anos, explica que a IA permite unir o mundo do fornecedor ao do consumidor, ajudando os varejistas a compreender preferências de compra, antecipar necessidades e inspirar clientes a consumir mais.

“A IA não é isolada, ela está incorporada nos processos de negócio. Ajuda desde sugestões personalizadas em canais digitais até a previsão de vendas, otimização de estoques e decisões sobre devoluções de produtos. Hoje, são mais de 300 cenários prontos de IA para apoiar todos os processos de varejo”, diz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo ele, a IA aplicada ao varejo também permite prever atrasos de fornecedores, sugerir produtos adequados ao perfil do consumidor, reduzir atrito em compras on-line e físicas e até orientar equipes sobre devoluções de mercadorias. “O estoque em tempo real é essencial, se um produto está em falta, a IA antecipa a situação e permite que o varejista tome decisões rápidas, evitando frustrações para o consumidor”, explica.

Inovações empresariais

Além dos projetos customizados, a empresa tem apresentado inovações que prometem redefinir a relação entre humanos e máquinas no ambiente corporativo. Um exemplo é a assistente Joule, agente de IA generativa que acompanha os usuários em diferentes plataformas, oferecendo respostas em tempo real e antecipando necessidades. Com apoio da startup Perplexity e do SAP Knowledge Graph, a Joule é capaz de cruzar dados estruturados e não estruturados e apresentar previsões e visualizações em segundos.

Outro destaque é a expansão dos Agentes Joule, programas autônomos que atuam em áreas como finanças, cadeia de suprimentos e gestão de pessoas. Esses agentes são alimentados por dados de negócios em tempo real e podem executar processos de ponta a ponta, antecipando mudanças e sugerindo adaptações estratégicas.

Para desenvolvedores, a novidade é a AI Foundation, considerada o primeiro sistema operacional de IA Empresarial. A plataforma oferece um ponto único para criar e escalar soluções personalizadas, com ferramentas que otimizam até a elaboração de prompts para aplicações complexas.

Leia também: Projeto propõe a contratação de engenheiros com mais de 60 anos

“Esse movimento mostra como a inteligência artificial não é mais um diferencial, mas um fator essencial de resiliência e crescimento. Estamos construindo um ecossistema preparado para sustentar o futuro digital do Brasil”, afirmou Adriano Testoni, vice-presidente de Vendas da SAP Brasil.

O SAP Now AI Tour Brazil, realizado nos dias 19 e 20 de agosto no Transamerica Expocenter, em São Paulo, reuniu mais de 3 mil pessoas para discutir como a inteligência artificial pode impulsionar a transformação digital das empresas de forma ética e sustentável, reunindo especialistas, executivos e profissionais do setor para apresentar tendências, cases de sucesso e inovações em tecnologia.

*A jornalista viajou a convite da SAP

Saiba Mais Economia DF ultrapassa R$ 1 bilhão em crédito aprovado pelo BNDES no 1º semestre

DF ultrapassa R$ 1 bilhão em crédito aprovado pelo BNDES no 1º semestre Economia Impostos arrecadados sobre bets atingem R$ 4,7 bilhões em 2025

Impostos arrecadados sobre bets atingem R$ 4,7 bilhões em 2025 Economia Mercado de infraestrutura brasileiro cresce 80% em 2025, aponta levantamento

Mercado de infraestrutura brasileiro cresce 80% em 2025, aponta levantamento Economia Em meio a tarifaço, Haddad elogia Alckmin: "Não abaixa a cabeça para desaforo"

Em meio a tarifaço, Haddad elogia Alckmin: "Não abaixa a cabeça para desaforo" Economia Receita acredita que IOF terá efeito na arrecadação a partir de agosto

Receita acredita que IOF terá efeito na arrecadação a partir de agosto Economia Arrecadação federal soma R$ 254 bilhões e registra avanço de 4,57% em julho