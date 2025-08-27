Acordo de livre comércio entre Mercosul e Efta será assinado em setembro

Diplomatas e coordenadores nacionais fazem reunião do Grupo Mercado Comum, do Mercosul, em Assunção, antes da chegada dos chefes de Estado - (crédito: Mercosul/Divulgação)

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (Efta) será assinado em 16 de setembro, no Rio de Janeiro, afirmaram fontes ligadas ao bloco de países sul-americanos ao Correio.

Em negociação desde 2017, o acordo foi fechado em julho deste ano, durante a Cúpula do Mercado Comum do Sul, ocorrida em Buenos Aires, na Argentina.

Fazem parte do Efta os países nórdicos como Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. São membros plenos do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Expectativas