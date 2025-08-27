Acordo de livre comércio entre Mercosul e Efta será assinado em setembro

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (Efta) será assinado em 16 de setembro, no Rio de Janeiro, afirmaram fontes ligadas ao bloco de países sul-americanos ao Correio.
Em negociação desde 2017, o acordo foi fechado em julho deste ano, durante a Cúpula do Mercado Comum do Sul, ocorrida em Buenos Aires, na Argentina.
Fazem parte do Efta os países nórdicos como Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. São membros plenos do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
Expectativas
A projeção de que o acordo bilateral entre Mercosul e o Efta seria assinado em 16 de setembro deste ano foi comentada pelo chefe da Assessoria Internacional do Ministério da Pesca e Aquicultura, Eduardo Sfoglia, nesta semana, durante participação na Conferência Aqua Nor 2025, na Noruega.
"Temos a intenção de realizar eventos que aproximem os setores da pesca e aquicultura dos dois blocos regionais, para que o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Efta efetivamente contribua à geração de comércio e investimentos”, declarou.