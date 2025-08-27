Relação do Brasil com México é de "ganha-ganha", diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou como "ganha-ganha" as intenções brasileiras em fomentar negócios com o México. Ele lidera, nesta quarta-feira (27/8), uma comitiva de ministros e empresários brasileiros no México.
"É uma relação de mão-dupla (...), é uma complementariedade econômica. Onde você tem uma melhor competitividade, eu compro de você. Quando eu tenho uma competitividade melhor, eu vendo para você. Ganha o conjunto da sociedade e investimentos recíprocos", comentou Alckmin.
De acordo com o vice-presidente, a prioridade da relação entre Brasil e México é fortalecer a parceria em setores como agropecuária, indústria e serviços, incluindo inteligência artificial e data centers. "Há muitas possibilidades (na relação entre Brasil e México)", definiu Alckmin.
Comitiva brasileira no México
As atividades da comitiva brasileira no México começaram hoje, com um café da manhã. Na mesa, estiveram reunidos o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado mexicano, Alejandro Murat Hinojosa, e três ministros: Julio Berdegué Sacristán (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Juan Ramón de la Fuente (Relações Exteriores) e Marcelo Ebrard (Economia).
Embora tenha focado as declarações na relação comercial com o México, Geraldo Alckmin ponderou ser prioridade as negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço de 50% a produtos brasileiros.
"Estados Unidos é prioridade do Brasil. Nós temos 211 anos de parceria e amizade, então é diálogo e buscar avançar fazendo aí um ganha a ganha em termos de complementariedade econômica", pontuou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular