Canadá será próximo destino após missão comercial no México

A ida de representantes do governo brasileiro e do mercado ao México tem o objetivo de consolidar parcerias estratégicas e ampliar os investimentos entre os dois países - (crédito: Reprodução/EBC)

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou no México, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, que o próximo destino da comitiva brasileira em meio as incertezas do tarifaço imposto por Donald Trump ao país será o Canadá.

"O trabalho não se restringe apenas ao México, mas também inclui o Canadá, com uma missão agendada para os dias 10 e 11 (setembro)", afirmou Viana, durante a reunião na manhã desta quarta-feira (27/8).

A ida de representantes do governo brasileiro e do mercado ao México tem o objetivo de consolidar parcerias estratégicas e ampliar os investimentos entre os dois países.

Perguntado sobre perspectivas para a possível ida para o Canadá em setembro, o vice-presidente Alckmin não confirmou a comitiva para jornalistas, mas ressaltou o constante diálogo com a nação canadense.

Leia também: Negociadores do Mercosul têm viagem marcada ao Canadá para tratar acordo

"Em relação ao Canadá, reunimos na segunda-feira (25) o chanceler Mauro Vieira, eu e o ministro de comércio do Canadá", relatou, citando o encontro desta semana que discutiu o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e o Canadá.

"O Mercosul está ampliando os acordos. (Além do trato com o Canadá) O Mercosul (visa acordo com) Singapura, União Europeia e EFTA", completou o vice-presidente.

Em respposta ao Correio, a assessoria de imprensa de Alckmin afirmou não haver nenhuma programação para uma possível viagem da comitiva brasileira ao Canadá no próximo mês.

Missão brasileira no México

As atividades da comitiva brasileira no México começaram hoje, com um café da manhã. Na mesa, estiveram reunidos o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado mexicano, Alejandro Murat Hinojosa, e três ministros: Julio Berdegué Sacristán (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Juan Ramón de la Fuente (Relações Exteriores) e Marcelo Ebrard (Economia).

O dia se encerra no Encontro Empresarial Brasil-México. A comitiva brasileira é formada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha; além dos presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; e da Anvisa, Leandro Safatle.

Representantes do Ministério da Saúde, da Fiocruz, do Instituto Butantan, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e empresários também integram o grupo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular