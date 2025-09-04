UE libera importação de frango do Brasil e confirma fim da gripe aviária

O primeiro foco de gripe aviária em uma grande comercial no Brasil foi detectado em 15 de maio no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul - (crédito: Leandro Osorio/Estadão Conteúdo)

O Brasil está oficialmente livre da gripe aviária, segundo avaliação da União Europeia (UE). Em reunião nesta quinta-feira (4/9) com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o comissário de Saúde e Bem-Estar Animal do bloco, Olivér Várhelyi, anunciou que a UE autorizou a retomada gradual das exportações de frango brasileiro aos países-membros.

De acordo com Várhelyi, a decisão foi tomada após o encontro de julho com representantes do Mapa, quando a União Europeia recebeu e analisou dados enviados pelo governo brasileiro. “Avançaremos junto aos Estados-membros para propor o levantamento progressivo das restrições às exportações brasileiras, restabelecendo todas as áreas previamente habilitadas”, declarou.

O ministro Carlos Fávaro lembrou, durante a reunião, o encontro realizado em julho, quando começou a ser discutido o reconhecimento da União Europeia ao status do Brasil como livre da gripe aviária. “É importante destacar que, em abril de 2024, uma auditoria da Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar da UE concluiu que o sistema sanitário brasileiro é robusto e transparente”, afirmou.

Fávaro defendeu ainda a necessidade de avançar em novas etapas para ampliar o comércio. Segundo o Mapa, ele pediu a retomada do pre-listing — que dispensa auditorias adicionais para habilitar empresas brasileiras a exportar ao bloco europeu — e o fim do controle reforçado, mecanismo que impõe inspeções sanitárias mais rigorosas a produtos agropecuários do Brasil.

“Agora que o status sanitário foi reconhecido, o próximo passo é retomar o pre-listing e retirar o controle reforçado aplicado pela União Europeia. Essas medidas tornarão o comércio mais ágil e eficiente”, concluiu o ministro.

No dia 15 de maio, o primeiro foco de gripe aviária em uma grande comercial no Brasil foi detectado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Desde então, mais de 20 países anunciaram a suspensão das importações do frango brasileiro, dentre eles, nações da União Europeia e a China. Já no mês seguinte, iniciou uma abertura gradual da venda de carne de aves brasileiras, com a diminuição dos focos e o controle da doença em todo o país.

