GDF recomenda que criadores mantenham aves confinadas

O Governo do Distrito Federal (GDF) recomendou, nesta sexta-feira (27/6), que os criadores de aves do DF mantenham os animais confinados em ambiente protegido, sem acesso a áreas externas abertas ou piquetes, de forma a evitar o contato com aves de vida livre. A recomendação foi publicada no Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (27/6), via portaria assinada pelo secretário de Agricultura, Rafael Bueno.

"Recomenda-se aos criadores manter as aves confinadas em ambiente protegido, sem acesso a áreas externas abertas ou piquetes, de forma a evitar o contato com aves de vida livre", disse trecho da portaria.

Na portaria, o GDF determinou ainda a proibição de eventos com aglomerações de aves no Distrito Federal por um período de 60 dias. As orientações vieram após a confirmação de dois casos de gripe aviária no Zoológico do DF, um em um irerê, ave de vida livre, e outro em um emu, uma ave migratória que vem da Austrália.