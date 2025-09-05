InícioEconomia
SISTEMA FINANCEIRO

PIX tem novas regras após ação do crime organizado, anuncia BC

As mudanças, divulgadas em comunicado oficial, alteram limites de transações, prazos para autorização de funcionamento de instituições e exigências de capital e governança

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concedeu coletiva nesta sexta-feira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concedeu coletiva nesta sexta-feira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Banco Central anunciou, nesta sexta-feira (5/9), uma série de medidas voltadas a reforçar a segurança do sistema financeiro, com foco na prevenção de fraudes e no combate ao uso do PIX por organizações criminosas. As mudanças, divulgadas em comunicado oficial, alteram limites de transações, prazos para autorização de funcionamento de instituições e exigências de capital e governança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma das principais novidades é a fixação de limite de R$ 15 mil para operações via TED e PIX realizadas em instituições de pagamento que não têm autorização do BC ou que operam conectadas à rede do Sistema Financeiro Nacional por meio de Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI). A medida busca reduzir riscos de movimentações irregulares em instituições com menor supervisão regulatória.

O Banco Central também decidiu antecipar o prazo para que instituições de pagamento sem autorização peçam o credenciamento junto à autarquia. Antes, o limite era dezembro de 2029; agora, a data foi reduzida para maio de 2026. Caso o pedido seja negado, essas empresas deverão encerrar as atividades em até 30 dias.

Segundo o BC, o conjunto de regras faz parte de um esforço para aumentar a proteção dos usuários e reforçar os mecanismos de governança do sistema financeiro, em meio ao crescimento do uso do PIX e ao registro de fraudes envolvendo o método de pagamento.

Saiba Mais

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 05/09/2025 13:05 / atualizado em 05/09/2025 13:06
x