Bolsa bate segundo recorde no mês ao fechar a 143.151 pontos

No dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela maioria dos ministros da Primeria Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11/9), a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) bateu novo recorde em menos de uma semana, embalada pelo bom humor do mercado externo.

O Índice Bbovespa (IBovespa), principal indicador da B3, encerrou o dia com alta de 0,56%, a 143.151 pontos, nova máxima histórica e a segunda do mês de setembro. O recorde anterior, de 142.640 pontos, foi alcançado no dia 5, após o IBovespa subir 1,17%.

Ao longo do dia, o IBovespa atingiu o pico de 144.013 pontos, após registrar alta de 1,17%. O volume negociado no dia chegou a R$ 24,52 bilhões.

No mês, a B3 registra alta de 1,22% e, no acumulado do ano, os ganhos somam 19,01%. Enquanto isso, o dólar voltou a cair frente ao real e fechou com queda de 0,27%, cotado a R$ 5,392 para a venda.

Na avaliação de Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, esse novo recorde da B3 é resultado de impulsos externos que ajudaram a elevar as bolsas internacionais. Em Nova York, o Índice Dow Jones deu um salto de 1,36% ontem e o Índice Nasdaq, das empresas de tecnologia, avançou 0,72%.

“O mercado financeiro se animou com os dados de inflação dos Estados Unidos, depois de o CPI (índice de preços ao consumidor norte-americano)”, afirmou Cruz. Ele lembrou que a inflação norte-americana de agosto acabou ficando acima do registrado em julho no acumulado em 12 meses, passando de 2,7% para 2,9% – ainda distante da meta de 2%.

Mesmo com esse aumento no indicador do custo de vida dos EUA, “o mercado acabou se animando com a perspectiva de três cortes de juros neste ano”, de acordo com Cruz. Ele lembrou que os investidores na B3, que são em sua maioria estrangeiros atualmente. “Qualquer movimento de alocação externa movimenta muito. A chance de mais cortes de juros nos EUA aumenta a alocação em bolsas pelo mundo E O Brasil se beneficia”, explicou.

Papeis mais negociados em agosto

De acordo com informações da B3, as ações ordinárias da Eletrobras retornaram para a lista das entre as 10 ações mais negociadas da B3, após 10 meses fora do levantamento mensal do DataWise+, solução da B3 e Neoway.

As duas primeiras posições são ocupadas por Vale e Petrobras, e, em terceiro lugar ficaram os papeis do Banco do Brasil. Completando a lista estão: Itaú, Bradesco, Embraer, BTG Pactual, B3 e Sabesp.

