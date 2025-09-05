Bolsa bate novo recorde histórico após fechar com alta de 1,17%

Mediana do IPCA de 2025 é revisada para cima pela 16ª vez seguida - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O Índice Bovespa (IBovespa), principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), bateu mais um recorde nominal, nesta sexta-feira (5/9), ao encerrar o dia em 142.640 pontos – alta de 1,17% em relação ao pregão anterior. O recorde anterior, de 141.422 pontos, foi registrado dia 29 de agosto deste ano.

Ao longo do das negociações de hoje, o IBovespa chegou a registrar uma nova máxima intradiário, de 143.408 pontos devido à melhora do humor dos investidores com o cenário externo para o mercado de renda variável.

A disparada na Bolsa brasileira ganhou impulso com a perspectiva de queda nos juros dos Estados Unidos após os dados do mercado de trabalho dos EUA, apresentarem a abertura de 22 mil vagas em agosto, abaixo dos 77 mil novos cargos gerados em julho.

Como os números ficaram abaixo do volume de 75 mil novas vagas esperado pelo mercado, os dados do relatório de emprego (payroll) de agosto confirmaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) poderá iniciar o ciclo de corte dos juros básicos, atualmente entre 4,25% e 4,50% ano ano, neste mês.

Enquanto isso, o dólar encerrou o pregão de hoje com queda de 0,63%, cotado a R$ 5,412 para a venda. Durante o dia, chegou a romper o piso de R$ 5,40, justamente após os dados do relatório de emprego dos EUA. No mês, a divisa norte-americana termina com queda 0,18%, e, no acumulado do ano, as perdas somam 12,42% frente ao real.

Entre as maiores altas do dia, destacaram-se as açõe preferenciais (sem direito a voto) da Azul, que dispararam 26,33%, para R$ 1,15, e as ordinárias (com direito a voto) do Banco do Estado de Sergipe, com avanço de 10,26%. As preferenciais da Telebras, por sua vez, lideraram as quedas do dia, ao encerrar o dia cotadas a R$ 9,79, valor 11,40% abaixo do negociado na véspera.



