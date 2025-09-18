Caixa paga R$ 229,8 bi em benefícios sociais no primeiro semestre

Em relação às loterias da Caixa, houve queda de 6% na arrecadação com as apostas - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

Além de anunciar o crescimento do lucro líquido em 44,9% no primeiro semestre de 2025, a Caixa Econômica Federal publicou, nesta quinta-feira (18/9), os valores transferidos por meio de programas sociais em todo o Brasil. Nesse período, os pagamentos de benefícios somaram R$ 229,8 bilhões, distribuídos em cerca de 236 milhões de parcelas de transferência de renda.

Somente o Bolsa Família foi responsável pelo pagamento de R$ 81,4 bilhões, destinados a 20,8 milhões de famílias. Já as transferências por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) somaram R$ 89 bilhões no mesmo período, com cerca de 7 milhões de brasileiros beneficiados. O Seguro-Desemprego somou R$ 31,1 bilhões em transferências no 1S25, para 5,6 milhões de beneficiários.

No quesito de acesso a crédito para pequenos empreendedores, a Caixa ampliou o pagamento de microcrédito na primeira metade do ano, com a contratação de R$ 31 milhões no ProCred Microcrédito e R$ 130 milhões no Microcrédito Rural Pronaf-B. A carteira de repasses atingiu R$ 480 milhões no mês de junho e o banco já estima disponibilizar R$ 1,5 bilhão em recursos para 2025, tendo os fundos constitucionais e o Programa Acredita como algumas das fontes para esse período.

Loterias têm queda de arrecadação

Em relação às loterias da Caixa, houve recrudescimento de 6% na arrecadação com as apostas, que atingiram o valor de R$ 11,6 bilhões no primeiro semestre. O banco aponta que a queda se deve a menor quantidade de prêmios acumulados em 2025 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

“O total de premiação líquida entregue aos apostadores no período foi de R$ 4,3 bilhões, aumento de 8,2% em relação ao 1S24. No 1S25, foram destinados R$ 4,4 bilhões, o equivalente a 38,2% do total arrecadado, aos programas sociais do Governo Federal nas áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança pública, educação e saúde”, destacou a Caixa em nota.